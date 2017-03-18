Ребенок выжил после падения с 10-го этажа в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном маленький ребенок выпал из окна квартиры на
10-м этаже и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК России.
Из сообщения ГСУ СК: «По предварительной информации, ребенок, которому 2,5 года, выпал из окна на десятом этаже. Он был госпитализирован».
Источник в правоохранительных органах со своей стороны сообщил РИА Новости, что ребенок находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. По словам собеседника агентства, трагедия произошла, когда мать ребенка открыла окно на кухне и отлучилась.
Источник в правоохранительных органах со своей стороны сообщил РИА Новости, что ребенок находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. По словам собеседника агентства, трагедия произошла, когда мать ребенка открыла окно на кухне и отлучилась.
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