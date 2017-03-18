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  • 18.03, 16:50

    Ребенок выжил после падения с 10-го этажа в Подмосковье

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    Ребенок выжил после падения с 10-го этажа в Подмосковье

    Ребенок выжил после падения с <nobr>10-го</nobr> этажа в Подмосковье

    В подмосковном Долгопрудном маленький ребенок выпал из окна квартиры на 10-м этаже и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК России.

    Из сообщения ГСУ СК: «По предварительной информации, ребенок, которому 2,5 года, выпал из окна на десятом этаже. Он был госпитализирован».

    Источник в правоохранительных органах со своей стороны сообщил РИА Новости, что ребенок находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. По словам собеседника агентства, трагедия произошла, когда мать ребенка открыла окно на кухне и отлучилась.

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