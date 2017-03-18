К выборам президента Франции допустили 11 кандидатов

В выборах президента Франции примут участие 11 кандидатов, объявил председатель Конституционного совета страны Лоран Фабиус.
Все они смогли преодолеть планку в 500 подписей народных избранников разных уровней и будут зарегистрированы в качестве официальных кандидатов на пост президента страны.
В соответствии с жеребьевкой имена кандидатов в списке отныне расположены в следующем порядке:
Николя Дюпон-Эньян, председатель партии «Вставай, Франция»
Марин Ле Пен, глава «Национального фронта»
Эммануэль Макрон, лидер движения «Вперед»
Бенуа Амон, представитель «Социалистической партии»
Натали Арто, кандидат от крайне левой партии «Рабочая борьба»
Филипп Путу, лидер «Новой антикапиталистической партии»
Жак Шеминад, основатель партии «Солидарность и прогресс»
Жан Ласаль, депутат-центрист
Жан-Люк Меланшон, представитель крайне левых
Франсуа Аселино, лидер «Народно-республиканского союза»
Франсуа Фийон, кандидат от «Республиканцев»
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
В соответствии с жеребьевкой имена кандидатов в списке отныне расположены в следующем порядке:
Николя Дюпон-Эньян, председатель партии «Вставай, Франция»
Марин Ле Пен, глава «Национального фронта»
Эммануэль Макрон, лидер движения «Вперед»
Бенуа Амон, представитель «Социалистической партии»
Натали Арто, кандидат от крайне левой партии «Рабочая борьба»
Филипп Путу, лидер «Новой антикапиталистической партии»
Жак Шеминад, основатель партии «Солидарность и прогресс»
Жан Ласаль, депутат-центрист
Жан-Люк Меланшон, представитель крайне левых
Франсуа Аселино, лидер «Народно-республиканского союза»
Франсуа Фийон, кандидат от «Республиканцев»
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
Liste officielle des #candidats à la #Présidentielle2017 https://t.co/SGKJfXnzkF pic.twitter.com/M4KsC0qKmZ— Conseil constit (@Conseil_constit) March 18, 2017
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