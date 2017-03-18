К выборам президента Франции допустили 11 кандидатов

Все они смогли преодолеть планку в 500 подписей народных избранников разных уровней и будут зарегистрированы в качестве официальных кандидатов на пост президента страны.В соответствии с жеребьевкой имена кандидатов в списке отныне расположены в следующем порядке:Николя Дюпон-Эньян, председатель партии «Вставай, Франция»Марин Ле Пен, глава «Национального фронта»Эммануэль Макрон, лидер движения «Вперед»Бенуа Амон, представитель «Социалистической партии»Натали Арто, кандидат от крайне левой партии «Рабочая борьба»Филипп Путу, лидер «Новой антикапиталистической партии»Жак Шеминад, основатель партии «Солидарность и прогресс»Жан Ласаль, депутат-центристЖан-Люк Меланшон, представитель крайне левыхФрансуа Аселино, лидер «Народно-республиканского союза»Франсуа Фийон, кандидат от «Республиканцев»Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.