#ТЫСУПЕР!
Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 15:18

    К выборам президента Франции допустили 11 кандидатов

    комментировать

    К выборам президента Франции допустили 11 кандидатов

    К выборам президента Франции допустили 11 кандидатов

    В выборах президента Франции примут участие 11 кандидатов, объявил председатель Конституционного совета страны Лоран Фабиус.

    Все они смогли преодолеть планку в 500 подписей народных избранников разных уровней и будут зарегистрированы в качестве официальных кандидатов на пост президента страны.

    В соответствии с жеребьевкой имена кандидатов в списке отныне расположены в следующем порядке:
    Николя Дюпон-Эньян, председатель партии «Вставай, Франция»
    Марин Ле Пен, глава «Национального фронта»
    Эммануэль Макрон, лидер движения «Вперед»
    Бенуа Амон, представитель «Социалистической партии»
    Натали Арто, кандидат от крайне левой партии «Рабочая борьба»
    Филипп Путу, лидер «Новой антикапиталистической партии»
    Жак Шеминад, основатель партии «Солидарность и прогресс»
    Жан Ласаль, депутат-центрист
    Жан-Люк Меланшон, представитель крайне левых
    Франсуа Аселино, лидер «Народно-республиканского союза»
    Франсуа Фийон, кандидат от «Республиканцев»

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

    Новости по теме

    Выборы президента во Франции

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru