«Томь» одержала первую за полгода победу в РФПЛ

1:0 в матче #ТомьАмкар. Спасибо болельщикам за горячую поддержку! Еще поборемся! — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) March 18, 2017

Встреча «Томи» и «Амкара» в Томске завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на 24-й минуте забил Сергей Кузнецов.Это первая победа томской команды с 17 сентября 2016 года, когда в седьмом туре томичи дома обыграли тульский «Арсенал» (1:0). Кроме того, прервалась серия «Томи» из пяти поражений подряд. Всего для клуба из Томска эта победа стала третьей в нынешнем сезоне.В зимний перерыв из-за финансовых проблем клуба «Томь» покинули почти все основные футболисты, места которых заняли игроки молодежного состава. Стоял вопрос о снятии команды с чемпионата.Теперь у «Томи» в активе 12 очков. Клуб остался на последнем месте в турнирной таблице. «Амкар» после 20 матчей с 30 очками идет шестым.