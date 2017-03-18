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  • 18.03, 13:47

    Первый участок второго кольца московского метро откроется ко Дню города

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    Первый участок второго кольца московского метро откроется ко Дню города

    Первый участок второго кольца московского метро откроется ко Дню города

    Строительство первого участка третьего пересадочного контура московского метро планируется завершить к концу лета, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Первый участок включает пять станций метро: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Пассажирское движение на нем, как ожидается, будет запущено ко Дню города.

    Марат Хуснуллин: «На первом участке ТПК строители приступили к архитектурной отделке станций, наладке оборудования и монтажу инженерных систем. Полностью работы на этом радиусе планируется закончить к концу лета».

    Заместитель мэра подчеркнул, что это очень сложный участок, который проходит в сильно обводненных грунтах, поэтому на ряде объектов пришлось применять технологию заморозки грунта для дальнейшего строительства.

    Полностью второе кольцо замкнется в конце 2020 — начале 2021 годов. Длина ТПК составит 61 км.

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