Путин и Назарбаев обсудили межсирийские переговоры в Астане и саммит ВЕЭС

Президенты России и Казахстана по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подготовку к предстоящему саммиту Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в Бишкеке, и очередной раунд межсирийских переговоров в Астане.
В пресс-службе Кремля уточнили, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе беседы согласовали график двусторонних контактов на различных уровнях в ближайшей перспективе. Также главы государства рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между странами, в частности, предстоящий саммит ВЕЭС.
Пресс-служба Кремля: «При обсуждении российско-казахстанского взаимодействия в международных делах лидеры обменялись мнениями об итогах очередного раунда межсирийских переговоров, прошедших в Астане 14–16 марта».
Высший Евразийский экономический совет — высший орган ЕАЭС, в состав которого входят главы государств-членов. ВЕЭС рассматривает принципиальные для деятельности союза вопросы, выбирает стратегию и принимает решения, которые нацелены на реализацию целей ЕАЭС.
Пресс-служба Кремля: «При обсуждении российско-казахстанского взаимодействия в международных делах лидеры обменялись мнениями об итогах очередного раунда межсирийских переговоров, прошедших в Астане 14–16 марта».
Высший Евразийский экономический совет — высший орган ЕАЭС, в состав которого входят главы государств-членов. ВЕЭС рассматривает принципиальные для деятельности союза вопросы, выбирает стратегию и принимает решения, которые нацелены на реализацию целей ЕАЭС.
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