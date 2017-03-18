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  • 18.03, 13:48

    Путин и Назарбаев обсудили межсирийские переговоры в Астане и саммит ВЕЭС

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    Путин и Назарбаев обсудили межсирийские переговоры в Астане и саммит ВЕЭС

    Путин и Назарбаев обсудили межсирийские переговоры в Астане и саммит ВЕЭС

    Президенты России и Казахстана по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подготовку к предстоящему саммиту Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в Бишкеке, и очередной раунд межсирийских переговоров в Астане.

    В пресс-службе Кремля уточнили, что Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе беседы согласовали график двусторонних контактов на различных уровнях в ближайшей перспективе. Также главы государства рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между странами, в частности, предстоящий саммит ВЕЭС.

    Пресс-служба Кремля: «При обсуждении российско-казахстанского взаимодействия в международных делах лидеры обменялись мнениями об итогах очередного раунда межсирийских переговоров, прошедших в Астане 14–16 марта».

    Высший Евразийский экономический совет — высший орган ЕАЭС, в состав которого входят главы государств-членов. ВЕЭС рассматривает принципиальные для деятельности союза вопросы, выбирает стратегию и принимает решения, которые нацелены на реализацию целей ЕАЭС.

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