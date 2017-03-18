#ТЫСУПЕР!
Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 12:16

    Мужчина удерживал в заложниках девушку на юго-западе Москвы

    комментировать

    Мужчина удерживал в заложниках девушку на юго-западе Москвы

    Мужчина удерживал в заложниках девушку на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы

    Минувшей ночью мужчина насильно удерживал свою знакомую в квартире на юго-западе столицы и угрожал ей расправой.

    Звонок в полицию с сообщением о захвате заложницы поступил в 03:20. Мужчина удерживал девушку в квартире №11 в доме на Старобитцевской улице.

    Прибывшие на вызов полицейские установили, что мужчина после ссоры со знакомой привез ее в квартиру, он заперся с ней внутри и угрожал расправой. В ходе переговоров со стражами порядка он согласился открыть дверь и отпустить ее.

    Правоохранители в настоящее время опрашивают нападавшего и девушку, которой он угрожал, чтобы установить причины случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru