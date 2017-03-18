Мужчина удерживал в заложниках девушку на юго-западе Москвы

Минувшей ночью мужчина насильно удерживал свою знакомую в квартире на
юго-западе столицы и угрожал ей расправой.
Звонок в полицию с сообщением о захвате заложницы поступил в 03:20. Мужчина удерживал девушку в квартире №11 в доме на Старобитцевской улице.
Прибывшие на вызов полицейские установили, что мужчина после ссоры со знакомой привез ее в квартиру, он заперся с ней внутри и угрожал расправой. В ходе переговоров со стражами порядка он согласился открыть дверь и отпустить ее.
Правоохранители в настоящее время опрашивают нападавшего и девушку, которой он угрожал, чтобы установить причины случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, передает ТАСС.
Прибывшие на вызов полицейские установили, что мужчина после ссоры со знакомой привез ее в квартиру, он заперся с ней внутри и угрожал расправой. В ходе переговоров со стражами порядка он согласился открыть дверь и отпустить ее.
Правоохранители в настоящее время опрашивают нападавшего и девушку, которой он угрожал, чтобы установить причины случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, передает ТАСС.
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