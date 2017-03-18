С волосами или без: нравятся ли женщинам лысые мужчины

Облысеть — один из самых частых мужских страхов. Пеладофобия не чужда даже голливудским звездам. К примеру, остаться без волос очень боится Том Круз. Но оправданы ли подобные страхи?
Облысение — настоящая чума XXI века. Каждый третий мужчина на планете сегодня страдает от выпадения волос. К счастью, современные технологии позволяют вернуть себе роскошную шевелюру. Операции по трансплантации волос дико популярны: каждый час они проводятся примерно трем десяткам мужчин на Земле.
Впрочем, некоторые считают облысение плюсом, а не минусом. Так, американский ученый Альберт Маннес (сам, кстати, обладатель гладкой головы) предложил тысяче женщин оценить одних и тех же мужчин по двум фотографиям — с волосами и без. Дамы решили, что лысые — и сексуальнее, и умнее. Правда, есть одно «но»: все это не работает, если мужчина лишь отчасти лыс. Проплешины воспринимались женщинами как признак слабости и нерешительности, а уж точно не сексуальности.
Но согласятся ли русские красавицы с американками в отношении к лысым мужчинам? Ответ на этот вопрос — в сюжете программы «Двойные стандарты».
Впрочем, некоторые считают облысение плюсом, а не минусом. Так, американский ученый Альберт Маннес (сам, кстати, обладатель гладкой головы) предложил тысяче женщин оценить одних и тех же мужчин по двум фотографиям — с волосами и без. Дамы решили, что лысые — и сексуальнее, и умнее. Правда, есть одно «но»: все это не работает, если мужчина лишь отчасти лыс. Проплешины воспринимались женщинами как признак слабости и нерешительности, а уж точно не сексуальности.
Но согласятся ли русские красавицы с американками в отношении к лысым мужчинам? Ответ на этот вопрос — в сюжете программы «Двойные стандарты».
Комментарии