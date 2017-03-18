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  • 18.03, 16:50
    С волосами или без: нравятся ли женщинам лысые мужчины. женщины, здоровье, опросы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    С волосами или без: нравятся ли женщинам лысые мужчины

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    С волосами или без: нравятся ли женщинам лысые мужчины

    С волосами или без: нравятся ли женщинам лысые мужчины

    С волосами или без: нравятся ли женщинам лысые мужчины

      Облысеть — один из самых частых мужских страхов. Пеладофобия не чужда даже голливудским звездам. К примеру, остаться без волос очень боится Том Круз. Но оправданы ли подобные страхи?

      Облысение — настоящая чума XXI века. Каждый третий мужчина на планете сегодня страдает от выпадения волос. К счастью, современные технологии позволяют вернуть себе роскошную шевелюру. Операции по трансплантации волос дико популярны: каждый час они проводятся примерно трем десяткам мужчин на Земле.

      Впрочем, некоторые считают облысение плюсом, а не минусом. Так, американский ученый Альберт Маннес (сам, кстати, обладатель гладкой головы) предложил тысяче женщин оценить одних и тех же мужчин по двум фотографиям — с волосами и без. Дамы решили, что лысые — и сексуальнее, и умнее. Правда, есть одно «но»: все это не работает, если мужчина лишь отчасти лыс. Проплешины воспринимались женщинами как признак слабости и нерешительности, а уж точно не сексуальности.

      Но согласятся ли русские красавицы с американками в отношении к лысым мужчинам? Ответ на этот вопрос — в сюжете программы «Двойные стандарты».

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