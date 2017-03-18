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  • 18.03, 16:49
    Психические расстройства или надуманные страхи: вся правда о фобиях. болезни, медицина, психиатрия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Психические расстройства или надуманные страхи: вся правда о фобиях

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    Психические расстройства или надуманные страхи: вся правда о фобиях

    Психические расстройства или надуманные страхи: вся правда о фобиях

      Если раньше люди боялись голода, то сегодня некоторые боятся еды. У страха перед пищей даже название появилось — кибофобия. И это лишь одна из множества известных фобий, которые усложняют жизнь современным людям.

      Кто страдает коулрофобией — тот в цирке не смеется. Клоуны для таких людей — страшнее самого дьявола. Отмечать праздники мешает дорофобия — боязнь получать и дарить подарки. И уж совсем туго приходится тем, у кого спектрофобия: всякий раз, смотрясь в зеркало, они рискуют поседеть от ужаса.

      Аэрофобией, к примеру, страдает каждый пятый житель Земли. Такие люди боятся летать на самолетах, и по этой причине они отказывают себе в путешествиях. При этом всего 1000 человек ежегодно обращаются за медицинской помощью. Сами же специалисты предлагают разные способы решения проблемы: одни считают, что клин клином вышибают, другие — против радикальных мер.

      Впрочем, многие люди считают, что фобии — это надуманные болячки, на лечении которых бессовестно наживаются психиатры. Критики фобий уверены, что за помощью к специалистам с такой проблемой точно обращаться не следует.

      Так что же такое фобии — реальные психические расстройства или надуманные страхи? Ответ — в видеоматериале программы «Двойные стандарты».

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