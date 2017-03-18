Психические расстройства или надуманные страхи: вся правда о фобиях

Если раньше люди боялись голода, то сегодня некоторые боятся еды. У страха перед пищей даже название появилось — кибофобия. И это лишь одна из множества известных фобий, которые усложняют жизнь современным людям.
Кто страдает коулрофобией — тот в цирке не смеется. Клоуны для таких людей — страшнее самого дьявола. Отмечать праздники мешает дорофобия — боязнь получать и дарить подарки. И уж совсем туго приходится тем, у кого спектрофобия: всякий раз, смотрясь в зеркало, они рискуют поседеть от ужаса.
Аэрофобией, к примеру, страдает каждый пятый житель Земли. Такие люди боятся летать на самолетах, и по этой причине они отказывают себе в путешествиях. При этом всего 1000 человек ежегодно обращаются за медицинской помощью. Сами же специалисты предлагают разные способы решения проблемы: одни считают, что клин клином вышибают, другие — против радикальных мер.
Впрочем, многие люди считают, что фобии — это надуманные болячки, на лечении которых бессовестно наживаются психиатры. Критики фобий уверены, что за помощью к специалистам с такой проблемой точно обращаться не следует.
Так что же такое фобии — реальные психические расстройства или надуманные страхи? Ответ — в видеоматериале программы «Двойные стандарты».
Аэрофобией, к примеру, страдает каждый пятый житель Земли. Такие люди боятся летать на самолетах, и по этой причине они отказывают себе в путешествиях. При этом всего 1000 человек ежегодно обращаются за медицинской помощью. Сами же специалисты предлагают разные способы решения проблемы: одни считают, что клин клином вышибают, другие — против радикальных мер.
Впрочем, многие люди считают, что фобии — это надуманные болячки, на лечении которых бессовестно наживаются психиатры. Критики фобий уверены, что за помощью к специалистам с такой проблемой точно обращаться не следует.
Так что же такое фобии — реальные психические расстройства или надуманные страхи? Ответ — в видеоматериале программы «Двойные стандарты».
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