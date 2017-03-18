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  • 18.03, 16:50
    Фастфуд против детокса: чем питаться вреднее. еда, здоровье, лишний вес/диеты/похудение, продукты, фастфуд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фастфуд против детокса: чем питаться вреднее

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    Фастфуд против детокса: чем питаться вреднее

    Фастфуд против детокса: чем питаться вреднее

      О вреде фастфуда знают даже дети. Опасность быстрого питания доказал британский генетик Тим Спектор ценой здоровья собственного сына. Фастфуду часто противопоставляют детокс — диету, основанную на употреблении овощей, свежевыжатых соков и других полезных продуктов.

      Считается, что фастфуд способствует развитию гастрита, кариеса, ожирения, повышает холестерин и уровень сахара в крови, вызывает заболевания печени, почек и поджелудочной железы, а также подавляет обмен веществ.

      Сторонники детокса утверждают, что с помощью зеленых соков можно не только сбросить лишний вес, но и избавить организм от токсинов. В то же время критики считают эту диету очередным рекламным трюком. Более того, с помощью детокса, по их утверждению, можно заработать диарею, обезвоживание организма и даже сердечную аритмию.

      Так что же вреднее — фастфуд или детокс? Ответ на этот вопрос попытались найти авторы программы «Двойные стандарты». Подробности — в видеосюжете.

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