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  • 18.03, 15:18
    Общество или государство: кто виноват в замусоренных улицах. законодательство, мусор, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Общество или государство: кто виноват в замусоренных улицах

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    Общество или государство: кто виноват в замусоренных улицах

    Общество или государство: кто виноват в замусоренных улицах

      Независимо от семейного положения, каждый россиянин отправляет на свалку 400 килограммов мусора в год. Если из этих отходов построить дорогу, по ней легко можно будет добраться до Луны.

      Никто не считает, сколько мусора люди выбрасывают себе под ноги. При этом 99% россиян утверждают, что никогда не мусорят на улице. Но откуда тогда берутся горы жвачки, окурков и пластика? При этом больше половины жителей России (58%) недовольны качеством уборки улиц и жалуются на дефицит дворников. Похоже, россияне забыли: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

      Согласно другой точке зрения, решать подобные проблемы должно государства, в том числе с помощью законодательных актов. Сингапурские власти, например, эту проблему давно и успешно решили с помощью зверских штрафов: 1000 местных долларов за выплюнутую жвачку. За окурок и оставленные после себя в парке пластиковые бутылки придется отдать столько же. И это без учета наказания в виде общественных работ.

      Так кто же должен отвечать за мусор на улицах — общество или государство? В этом вопросе попытались разобраться авторы программы «Двойные стандарты». Подробности — в видеоматериале.

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