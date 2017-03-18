Общество или государство: кто виноват в замусоренных улицах

Независимо от семейного положения, каждый россиянин отправляет на свалку 400 килограммов мусора в год. Если из этих отходов построить дорогу, по ней легко можно будет добраться до Луны.
Никто не считает, сколько мусора люди выбрасывают себе под ноги. При этом 99% россиян утверждают, что никогда не мусорят на улице. Но откуда тогда берутся горы жвачки, окурков и пластика? При этом больше половины жителей России (58%) недовольны качеством уборки улиц и жалуются на дефицит дворников. Похоже, россияне забыли: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Согласно другой точке зрения, решать подобные проблемы должно государства, в том числе с помощью законодательных актов. Сингапурские власти, например, эту проблему давно и успешно решили с помощью зверских штрафов: 1000 местных долларов за выплюнутую жвачку. За окурок и оставленные после себя в парке пластиковые бутылки придется отдать столько же. И это без учета наказания в виде общественных работ.
Так кто же должен отвечать за мусор на улицах — общество или государство? В этом вопросе попытались разобраться авторы программы «Двойные стандарты». Подробности — в видеоматериале.
Согласно другой точке зрения, решать подобные проблемы должно государства, в том числе с помощью законодательных актов. Сингапурские власти, например, эту проблему давно и успешно решили с помощью зверских штрафов: 1000 местных долларов за выплюнутую жвачку. За окурок и оставленные после себя в парке пластиковые бутылки придется отдать столько же. И это без учета наказания в виде общественных работ.
Так кто же должен отвечать за мусор на улицах — общество или государство? В этом вопросе попытались разобраться авторы программы «Двойные стандарты». Подробности — в видеоматериале.
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