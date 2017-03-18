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  • 18.03, 13:48
    Пятерка здоровых десертов без сахара и меда. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пятерка здоровых десертов без сахара и меда

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    Пятерка здоровых десертов без сахара и меда

    Пятерка здоровых десертов без сахара и меда

    Пятерка здоровых десертов без сахара и меда

      Сахар — абсолютно бесполезный продукт. Он не нужен нашему организму. Необходимые для обмена веществ простые углеводы мы и так получаем при расщеплении хлеба, картошки, круп. А сахар, как и искусственные подсластители, только обманывает наше тело, что приводит к ожирению, диабету и атеросклерозу.

      В меде — тот же самый сахар, и он сводит на нет всю ту пользу, которая в этом продукте есть. Так что мед рекомендуют употреблять весьма умеренно, не больше пары чайных ложек в день. И во фруктозном сиропе — кленовом, тростниковом, нектаре из агавы или топинамбура — тот же самый сахар, только в другом обличье. Фруктоза даже хуже обычной сахарозы, потому что усваивается быстрее.

      Фруктоза безвредна только в сочетании с клетчаткой, которая замедляет процесс усвоения сахаров. То есть лучше всего — цельные фрукты. Хотя здоровыми сладостями могут быть не только они. Это программе «Еда живая и мертвая» продемонстрировала кондитер Екатерина Шамбурова.

      1. Яблочное суфле

      Екатерина чистит яблоки, заливает водой и на три минуты отправляет в микроволновку. Затем делает из них кашицу, которую уваривает на плите, и добавляет желатиновый раствор. Осталось только взбить пюре. Пробиваем минут пять, чтобы получилась воздушная консистенция и суфле.

      2. Чизкейк «Экзотик»

      В составе тут есть финики. Они состоят в значительной степени из простых углеводов и очень быстро поднимают уровень сахара в крови. Поэтому даже несмотря на всю их пользу, финики надо есть с осторожностью.

      Екатерина Шамбурова замочила финики в воде на несколько часов, а потом размяла их блендером до состояния пюре. Эта масса, похожая на карамель, пойдет сразу в несколько десертов. Именно благодаря пюре манго и «финиковой карамели» чизкейк будет сладким даже без сахара.

      Екатерина измельчает горох нут, банан, какао, корицу и финиковое пюре. Выкладывает массу в формочки и замораживает. Вторым слоем идет творог, взбитый с яйцом, и пюре из манго и фиников. После чизкейк на 20 минут отправляется в духовку.

      3. Мороженое без сахара

      Секретным ингредиентом, который очень способен украсить десерты без сахара, могут быть еще и замороженные бананы. Екатерина взбивает их вместе с какао и финиковой карамелью. Раскладывает смесь по креманкам, пять минут — и шоколадно-банановое мороженое готово.

      Такой же фокус можно проделать и с замороженными ягодами. Взбить их в блендере вместе с натуральным йогуртом и финиковым пюре, а потом на час оставить смесь в морозилке. Сахар тут только из фиников.

      4. Диетические конфеты

      Без сахара можно приготовить даже вкусные конфеты. Екатерина взбивает блендером кокосовое масло, стружку, миндаль и бананы, делает шарики и обваливает в кокосовой стружке. Для шоколадных конфет она измельчает миндаль, миндальную стружку, кешью, чернослив и инжир.

      5. Овсяные булочки

      Екатерина смешивает геркулес, овсяную муку, молоко, финиковое пюре, соль и корицу. Раскладывает тесто по формочкам и отправляет в духовку на 20 минут. Готовые булочки поливает натуральным йогуртом и посыпает какао.

      С непривычки такие блюда кажутся не очень сладкими. После обычного сахара вкусовым рецепторам требуются время и тренировка, чтобы адаптироваться и начать получать удовольствие от более слабых ощущений. Те, кто пробовал перестроиться, говорят, что вскоре начинаешь чувствовать гораздо больше вкусов и никакого сахара не надо. Десерты без сахара оценили участники музыкального проекта «Ты супер!» на НТВ.

      Подробности — в видеоматериале.

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