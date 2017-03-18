Магия кетчупа: правда и мифы о красном соусе

Кетчуп принято считать ужасно вредным продуктом. Но так ли это на самом деле? Ведь сделан он должен быть из томатов, которые, наоборот, полезны.
Главную магию кетчупа создают вовсе не томаты. От обычного томатного соуса он отличается двумя главными ингридиентами — уксусом и сахаром. Это они дают такое невероятное вкусовое ощущение.
Программа «Еда живая и мертвая» протестировала на добровольцах три образца томатного соуса — совсем без добавления сахара, с тремя чайными ложками на 150 граммов и с шестью. Победил с большим отрывом самый сладкий. Здесь таится первая опасность кетчупа. Большое его количество — это реальный источник совсем ненужного в рационе вредного сахара.
Вторая опасность — уксус. Если у вас есть хоть намек на проблемы с желудком или кишечником, то от обильно сдобренного этой кислотой кетчупа вам может не поздоровиться. Именно из-за уксуса кетчуп запрещен с 2008 года в российских школьных столовых.
Но главная опасность, исходящая от кетчупа, в том, что привычка все время испытывать взрыв вкуса во рту притупляет ощущения, и человеку уже кажется невкусным все остальное, не столь яркое. Ведь различать вкусы, наслаждаться всеми их оттенками — это важная часть профилактики ожирения. Подтверждено исследованиями: тот, кто умеет гурманствовать, съедает меньше и не так рискует растолстеть, как тот, кому все равно, что он ест. А заливание кетчупом напрочь убивает другие вкусы.
Но в кетчупе есть и полезный «антиоксидант долголетия» ликопин — его тут гораздо больше, чем в исходных томатах. Вещества этого здесь очень много, а действует оно так сильно, что его лечебный эффект удалось даже зафиксировать в научных исследованиях. В ходе одного из них ученые из Маастрихтского университета в Голландии брали ликопин, витамины Е и С, извлеченные из кетчупа, и подвергали их действию в пробирке клетки, ответственные в организме за хроническое воспаление — моноциты и клетки эндотелия сосудов. Оказалось, что экстракт кетчупа (именно не один ликопин, а все вместе) подавляет реакцию воспаления.
Так чего же в кетчупе больше — вреда или пользы? Ученые говорят: если есть его изредка, получишь скорее плюсы, а если часто — скорее минусы. Имеет значение и качество кетчупа. «Еда живая и мертвая» сдала в лабораторию три известных марки. Результаты, а также рецепты полезного домашнего соуса — в видеоматериале.
Программа «Еда живая и мертвая» протестировала на добровольцах три образца томатного соуса — совсем без добавления сахара, с тремя чайными ложками на 150 граммов и с шестью. Победил с большим отрывом самый сладкий. Здесь таится первая опасность кетчупа. Большое его количество — это реальный источник совсем ненужного в рационе вредного сахара.
Вторая опасность — уксус. Если у вас есть хоть намек на проблемы с желудком или кишечником, то от обильно сдобренного этой кислотой кетчупа вам может не поздоровиться. Именно из-за уксуса кетчуп запрещен с 2008 года в российских школьных столовых.
Но главная опасность, исходящая от кетчупа, в том, что привычка все время испытывать взрыв вкуса во рту притупляет ощущения, и человеку уже кажется невкусным все остальное, не столь яркое. Ведь различать вкусы, наслаждаться всеми их оттенками — это важная часть профилактики ожирения. Подтверждено исследованиями: тот, кто умеет гурманствовать, съедает меньше и не так рискует растолстеть, как тот, кому все равно, что он ест. А заливание кетчупом напрочь убивает другие вкусы.
Но в кетчупе есть и полезный «антиоксидант долголетия» ликопин — его тут гораздо больше, чем в исходных томатах. Вещества этого здесь очень много, а действует оно так сильно, что его лечебный эффект удалось даже зафиксировать в научных исследованиях. В ходе одного из них ученые из Маастрихтского университета в Голландии брали ликопин, витамины Е и С, извлеченные из кетчупа, и подвергали их действию в пробирке клетки, ответственные в организме за хроническое воспаление — моноциты и клетки эндотелия сосудов. Оказалось, что экстракт кетчупа (именно не один ликопин, а все вместе) подавляет реакцию воспаления.
Так чего же в кетчупе больше — вреда или пользы? Ученые говорят: если есть его изредка, получишь скорее плюсы, а если часто — скорее минусы. Имеет значение и качество кетчупа. «Еда живая и мертвая» сдала в лабораторию три известных марки. Результаты, а также рецепты полезного домашнего соуса — в видеоматериале.
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