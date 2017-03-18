Отечественные и импортные зеленые салаты: можно ли их есть круглый год

За рубежом гораздо больше, чем в России, едят зеленые салаты. В Москве купить самую разнообразную листовую зелень — в горшочках и срезанную, российского производства и из дальних стран — можно круглый год. Но стоит ли ее покупать и нужно ли нам жевать траву?
Один из главных поставщиков рукколы в Россию — Израиль — год от года только наращивает производство. Фермер Анна Меллер говорит, что благодаря теплицам сезон этой травы тут круглый год.
Правильный вкус и аромат рукколе придают эфирные масла, в первую очередь — горчичное. И его содержание очень зависит от состава почвы, который в долине библейской реки Иордан, недалеко от Мертвого моря, на уровне минус 300 метров, уникален. Кроме рукколы, Анна выращивает, в том числе и для России, лемонграсс, базилик, мяту. И это стопроцентное чудо техники — плодородием в этих краях и не пахнет.
В Узбекистане на экспорт в Россию идет 90% выращиваемых салатов. Их, как правило, доставляют на машинах, и это занимает 5–6 дней. Чтобы сохранить, например, хрупкий айсберг, используют особый температурный режим.
В Подмосковье салаты выращивают круглый год, используя гидропонный способ: вместе с водой к растениям подают питательный раствор, а лампы имитируют солнечный свет. Несколько искусственно, зато доставка к потребителю занимает считаные часы.
Салаты можно выращивать и дома — почва подойдет самая обычная. В особой моде сейчас так называемая микрозелень — это всходы редиса, рукколы, свеклы, дайкона. По мнению диетологов, растения в период активного роста максимально концентрируют полезные вещества. У домашних салатов есть и другие неожиданные плюсы.
Но какой салат полезнее — импортный из-под настоящего солнца или отечественный из-под искусственного? Лабораторный анализ показал, что витаминов в тепличном даже больше, хотя пользу вы, конечно, получите в обоих случаях. На анализ на нитраты сдали рукколу из России, Израиля и Кот д’Ивуара. Результат удивил: российскому нормативу в 2000 мг/кг не соответствовал ни один из образцов. В израильском обнаружилось вообще 6700 — в три с лишним раза больше. Впрочем, по европейским таблицам, как ни странно, все в порядке — зимой там допускают нитратов до 7000. И причина в том, что научные исследования последнего времени говорят: нитраты вовсе не так страшны, как мы привыкли думать. До определенного предела они даже полезны, особенно в сочетании с ненасыщенными жирами.
Подробности и советы по хранению зелени — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».
Правильный вкус и аромат рукколе придают эфирные масла, в первую очередь — горчичное. И его содержание очень зависит от состава почвы, который в долине библейской реки Иордан, недалеко от Мертвого моря, на уровне минус 300 метров, уникален. Кроме рукколы, Анна выращивает, в том числе и для России, лемонграсс, базилик, мяту. И это стопроцентное чудо техники — плодородием в этих краях и не пахнет.
В Узбекистане на экспорт в Россию идет 90% выращиваемых салатов. Их, как правило, доставляют на машинах, и это занимает 5–6 дней. Чтобы сохранить, например, хрупкий айсберг, используют особый температурный режим.
В Подмосковье салаты выращивают круглый год, используя гидропонный способ: вместе с водой к растениям подают питательный раствор, а лампы имитируют солнечный свет. Несколько искусственно, зато доставка к потребителю занимает считаные часы.
Салаты можно выращивать и дома — почва подойдет самая обычная. В особой моде сейчас так называемая микрозелень — это всходы редиса, рукколы, свеклы, дайкона. По мнению диетологов, растения в период активного роста максимально концентрируют полезные вещества. У домашних салатов есть и другие неожиданные плюсы.
Но какой салат полезнее — импортный из-под настоящего солнца или отечественный из-под искусственного? Лабораторный анализ показал, что витаминов в тепличном даже больше, хотя пользу вы, конечно, получите в обоих случаях. На анализ на нитраты сдали рукколу из России, Израиля и Кот д’Ивуара. Результат удивил: российскому нормативу в 2000 мг/кг не соответствовал ни один из образцов. В израильском обнаружилось вообще 6700 — в три с лишним раза больше. Впрочем, по европейским таблицам, как ни странно, все в порядке — зимой там допускают нитратов до 7000. И причина в том, что научные исследования последнего времени говорят: нитраты вовсе не так страшны, как мы привыкли думать. До определенного предела они даже полезны, особенно в сочетании с ненасыщенными жирами.
Подробности и советы по хранению зелени — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».
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