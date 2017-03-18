Пенсионеры создали собственную радиостанцию в доме престарелых под Саратовом

Пенсионеры из дома престарелых в Энгельсе живут на своей волне — они обзавелись собственной радиостанцией. Местные энтузиасты выиграли федеральный грант и реализовали давнюю мечту.

Кто в доме престарелых самый модный — это радиодиджей баба Люба. Под звуки ее голоса просыпается и спешит на зарядку весь энгельский дом престарелых.



Уникальный проект радио для пенсионеров выиграл федеральный грант в 1,3 млн рублей. Но первый эфир получился комом. Голоса ведущих скрипели от помех.



Любовь Кроцман, диджей: «Говорили, что очень плохо, что где-то там замыкает, что голоса не слышно. Но это же пока налаживали, а сейчас все хорошо».



Динамики установили во всех жилых комнатах, холлах и столовой. И местная радиоволна разлилась по всему интернату. Диджейский пульт оборудовали в местной библиотеке. Плей-лист — музыка по заявкам. В пенсионерском топе советские хиты.



Кроме песен по заявкам, в эфире проходят тематические программы и лекции по психологии и медицине. Ведущий новостей Алексей Небого именно в радиоэфире нашел ту самую отдушину, заставившую забыть, как он сюда попал.



Алексей Небого: «Супруга умерла. Нервный стресс. И дочка решила меня одного не оставлять жить, хотя условия вполне приемлемые были».



В радиокружок они ходят вместе. Любовь Владимировна и Раис Зафирович познакомились именно на этой радиоволне. Звезда эфира Кроцман теперь и сама рассказывает про звезды. А потом еще раз пересказывает. Тем, кто недослышал.



А ведущая программы для садоводов Римма Семёновна Еремеева всю жизнь проработала бухгалтером, но с задатками оратора.



Римма Еремеева: «У нас по породе все громкоголосые. И я почему-то много выступала с трибун. Работала в таких организациях, где просили меня часто заменить то директора, то парторга и выступить вместо них. Вот я и выступала».



Она первой в интернате освоила компьютер и одной из первых пришла в радиокружок. И все это — ради внимания дочери, которая девять лет назад привезла ее в дом престарелых.