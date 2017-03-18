Клинтон заявила о готовности «выйти из леса»

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон готова «выйти из леса», чтобы помочь другим двигаться дальше. Об этом она заявила во время 19-го ежегодного ужина ирландских женщин по случаю Дня святого Патрика, сообщает Associated Press.
В ходе ужина Клинтон призвала не поворачиваться друг к другу спиной из-за политических разногласий, отметив, что политическим оппонентам нужно научиться слушать друг друга. При этом она пошутила, что сначала хотела остаться в лесу, но потом передумала.
Хиллари Клинтон: «Я готова выйти из леса и пролить свет на то, что уже происходит за кухонными столами, на ужинах вроде этого, чтобы привлечь силы, которые помогут каждому продолжать движение».
В ноябре 2016 года Хиллари Клинтон заметили гуляющей в лесу в родном городке в штате Нью-Йорк. Это произошло через два дня после того, как она проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу. Лесная прогулка Клинтон неожиданно привлекла внимание интернет-пользователей и ведущих мировых СМИ.
Хиллари Клинтон: «Я готова выйти из леса и пролить свет на то, что уже происходит за кухонными столами, на ужинах вроде этого, чтобы привлечь силы, которые помогут каждому продолжать движение».
В ноябре 2016 года Хиллари Клинтон заметили гуляющей в лесу в родном городке в штате Нью-Йорк. Это произошло через два дня после того, как она проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу. Лесная прогулка Клинтон неожиданно привлекла внимание интернет-пользователей и ведущих мировых СМИ.
Комментарии