В Эстонии высадился авангард батальона НАТО

В Эстонии высадились 130 военных НАТО. Они — авангард нового батальона альянса, который будет постоянно находиться в стране.
Отряд разместят в городке Тапа — это в ста километрах от российской границы. Всего в состав группировки войдут больше тысячи человек, в основном англичане, а также французы и датчане. В ближайшие недели им привезут танки, бронетранспортеры и беспилотники. Окончательно батальон укомплектуют в мае.
В 2016 году на саммите в Варшаве альянс решил разместить войска в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.
В 2016 году на саммите в Варшаве альянс решил разместить войска в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.
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