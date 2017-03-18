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  • 18.03, 09:14
    В Эстонии высадился авангард батальона НАТО. НАТО, Прибалтика, Эстония, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Эстонии высадился авангард батальона НАТО

    4 комментария

    В Эстонии высадился авангард батальона НАТО

    В Эстонии высадился авангард батальона НАТО

      В Эстонии высадились 130 военных НАТО. Они — авангард нового батальона альянса, который будет постоянно находиться в стране.

      Отряд разместят в городке Тапа — это в ста километрах от российской границы. Всего в состав группировки войдут больше тысячи человек, в основном англичане, а также французы и датчане. В ближайшие недели им привезут танки, бронетранспортеры и беспилотники. Окончательно батальон укомплектуют в мае.

      В 2016 году на саммите в Варшаве альянс решил разместить войска в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

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