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  • 18.03, 07:43

    СМИ: россияне скупили в домах компании Трампа недвижимость почти на 100 млн долларов

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    СМИ: россияне скупили в домах компании Трампа недвижимость почти на 100 млн долларов

    СМИ: россияне скупили в домах компании Трампа недвижимость почти на 100 млн долларов

    Американские СМИ утверждают, что российские олигархи скупили в элитных домах, принадлежащих строительной империи Дональда Трампа, недвижимость на 98,4 млн долларов.

    Информагентство Reuters утверждает, что провело журналистское расследование. И его результаты доказывают, что в элитных домах на юге Флориды, контролируемых компанией Trump Organization, свыше 60 человек с российскими паспортами приобрели жилье. Журналисты уверяют, что общая сумма сделок составляет 98,4 миллиона долларов.

    При этом заявлено, что число российских граждан, купивших жилье в домах компании Трампа, «может быть и выше, поскольку собственники располагают возможностью скрывать информацию о себе».

    Журналисты при этом уточняют, что вся недвижимость, якобы купленная россиянами, «была в свободной продаже и сделки не нарушают никаких законов».

    В компании Trump Organization заявили, что вся эта история, похожа на попытку СМИ создать новый скандал на пустом месте.

    Алан Гартен, главный юрист Trump Organization: «Я определенно могу сказать, что эта история раздута и создана СМИ».

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