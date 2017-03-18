В Магадане 17 человек госпитализированы с острым отравлением

В инфекционную больницу Магадана поступают пациенты, с подозрением на сальмонеллез. Все они пообедали в одной из городских столовых.
Специалисты Роспотребнадзора расследуют в Магадане случай массового пищевого отравления.
Елена Мошталь, глвврач инфекционной больницы: «В инфекционную больницу Магадана в течение вчерашнего дня поступили 17 человек с подозрением на сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, состояние пациентов стабильное. Больница обеспечена всем необходимым. Назначено и проводится лечение».
Уже установлено, что все пострадавшие посещали столовую «Северовостокзолото», которая сейчас закрыта, пишет РИА Новости.
Сообщение управления Роспотребнадзора по Магаданской области: «Проведены необходимые проверочные мероприятия, отобраны образцы для лабораторного исследования: смывы, готовые блюда, столовая закрыта постановлением Роспотребнадзора, сотрудники столовой также обследованы, составлен протокол об административном нарушении».
Елена Мошталь, глвврач инфекционной больницы: «В инфекционную больницу Магадана в течение вчерашнего дня поступили 17 человек с подозрением на сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, состояние пациентов стабильное. Больница обеспечена всем необходимым. Назначено и проводится лечение».
Уже установлено, что все пострадавшие посещали столовую «Северовостокзолото», которая сейчас закрыта, пишет РИА Новости.
Сообщение управления Роспотребнадзора по Магаданской области: «Проведены необходимые проверочные мероприятия, отобраны образцы для лабораторного исследования: смывы, готовые блюда, столовая закрыта постановлением Роспотребнадзора, сотрудники столовой также обследованы, составлен протокол об административном нарушении».
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