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  • 18.03, 06:12

    В Магадане 17 человек госпитализированы с острым отравлением

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    В Магадане 17 человек госпитализированы с острым отравлением

    В Магадане 17 человек госпитализированы с острым отравлением

    В инфекционную больницу Магадана поступают пациенты, с подозрением на сальмонеллез. Все они пообедали в одной из городских столовых.

    Специалисты Роспотребнадзора расследуют в Магадане случай массового пищевого отравления.

    Елена Мошталь, глвврач инфекционной больницы: «В инфекционную больницу Магадана в течение вчерашнего дня поступили 17 человек с подозрением на сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, состояние пациентов стабильное. Больница обеспечена всем необходимым. Назначено и проводится лечение».

    Уже установлено, что все пострадавшие посещали столовую «Северовостокзолото», которая сейчас закрыта, пишет РИА Новости.

    Сообщение управления Роспотребнадзора по Магаданской области: «Проведены необходимые проверочные мероприятия, отобраны образцы для лабораторного исследования: смывы, готовые блюда, столовая закрыта постановлением Роспотребнадзора, сотрудники столовой также обследованы, составлен протокол об административном нарушении».

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