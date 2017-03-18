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  • 18.03, 06:12

    Российские военные за сутки провели 9 гуманитарных операций в САР

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    Российские военные за сутки провели 9 гуманитарных операций в САР

    Российские военные за сутки провели 9 гуманитарных операций в САР

    В Минобороны сообщили, что за минувшие сутки гуманитарную помощь получили 3950 жителей нескольких сирийских провинций.

    Российские военные передали жителям трех сирийских провинций в течение минувших суток 6,8 тонн гуманитарных грузов, сообщается на сайте Минобороны РФ.

    Из текста информационного бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон на территории САР: «Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено девять гуманитарных акции в провинциях Алеппо, Хама и Дераа. За сутки гуманитарную помощь получили 3950 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,8 тонн».

    В Минобороны также сообщили, что российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,6 тонн продуктов, переданных сирийцам по линии ООН. Российские военные также содействовали отправке конвоя с гуманитарным грузом населенный пункт Мутаия провинции Дераа.

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