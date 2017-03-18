Российские военные за сутки провели 9 гуманитарных операций в САР

В Минобороны сообщили, что за минувшие сутки гуманитарную помощь получили 3950 жителей нескольких сирийских провинций.
Российские военные передали жителям трех сирийских провинций в течение минувших суток 6,8 тонн гуманитарных грузов, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Из текста информационного бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон на территории САР: «Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено девять гуманитарных акции в провинциях Алеппо, Хама и Дераа. За сутки гуманитарную помощь получили 3950 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,8 тонн».
Из текста информационного бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон на территории САР: «Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено девять гуманитарных акции в провинциях Алеппо, Хама и Дераа. За сутки гуманитарную помощь получили 3950 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,8 тонн».
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