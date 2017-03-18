Жертвами лавины в Альпах стали два горнолыжника

Лавина накрыла троих лыжников, катавшихся на необорудованном склоне в Тироле.
Как передает Austria Presse Agentur, два горнолыжника погибли в результата схода снежной массы в горах недалеко от австрийской коммуны Санкт-Антон-ам-Арльберг.
На склоне каталась группа из пяти немецких фрирайдеров, спускавшихся вдоль противолавинной дамбы под руководством инструктора. Три человека попали под лавину, одного из них удалось спасти. В поисковой операции были задействованы 2 вертолета и спасатели с собаками.
В течение минувшей недели жертвами снежных лавин в Австрии стали уже семь человек. В среду в долине Шмирнталь погибли четверо швейцарских лыжников. А в понедельник в Зёльдене сноубордиста извлекли живым из-под снежной массы, но позже он умер в больнице.
На склоне каталась группа из пяти немецких фрирайдеров, спускавшихся вдоль противолавинной дамбы под руководством инструктора. Три человека попали под лавину, одного из них удалось спасти. В поисковой операции были задействованы 2 вертолета и спасатели с собаками.
В течение минувшей недели жертвами снежных лавин в Австрии стали уже семь человек. В среду в долине Шмирнталь погибли четверо швейцарских лыжников. А в понедельник в Зёльдене сноубордиста извлекли живым из-под снежной массы, но позже он умер в больнице.
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