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  • 18.03, 04:41

    Жертвами лавины в Альпах стали два горнолыжника

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    Жертвами лавины в Альпах стали два горнолыжника

    Жертвами лавины в Альпах стали два горнолыжника

    Лавина накрыла троих лыжников, катавшихся на необорудованном склоне в Тироле.

    Как передает Austria Presse Agentur, два горнолыжника погибли в результата схода снежной массы в горах недалеко от австрийской коммуны Санкт-Антон-ам-Арльберг.

    На склоне каталась группа из пяти немецких фрирайдеров, спускавшихся вдоль противолавинной дамбы под руководством инструктора. Три человека попали под лавину, одного из них удалось спасти. В поисковой операции были задействованы 2 вертолета и спасатели с собаками.

    В течение минувшей недели жертвами снежных лавин в Австрии стали уже семь человек. В среду в долине Шмирнталь погибли четверо швейцарских лыжников. А в понедельник в Зёльдене сноубордиста извлекли живым из-под снежной массы, но позже он умер в больнице.

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