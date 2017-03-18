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  • 18.03, 03:10

    В Нью-Йорке потушили пожар в Empire State Building

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    В Нью-Йорке потушили пожар в Empire State Building

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> потушили пожар в Empire State Building

    В результате пожара в самом знаменитом небоскребе Нью-Йорка пострадавших нет.

    Как сообщили представители компании-владельца здания Empire State Realty Trust, пожар произошел на одном из подземных этажей знаменитого нью-йоркского небоскреба. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в электротрансформаторе.

    В Empire State Building по тревоге прибыли более сотни пожарных, которые оперативно справились с возгоранием. Площадь возгорания была небольшой, пострадавших нет.

    Местные СМИ передают, что во время происшествия эвакуация не производилась, а смотровая площадка оставалась открытой для посещения.


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