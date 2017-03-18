«Заглядывал в окна»: появились подробности попытки проникновения мужчины в Белый дом

Конгрессмен рассказал СМИ подробности инцидента, когда мужчина с рюкзаком попытался вломиться в резиденцию президента США.
Конгрессмен Джейсон Чэффетц в интервью телекомпании CNN сообщил, что мужчина, проникший на территорию Белого дома 10 марта, оставался там незамеченным 17 минут.
Джейсон Чэффетц, конгрессмен: «Он проник на территорию и находился там почти 17 минут, прежде чем его задержали. Он сначала прятался за колонной, затем заглядывал в окна и дергал дверные ручки… И это произошло после того, как мы потратили миллиарды долларов на системы безопасности, на охрану, на содержание агентов в штатском».
Ранее стало известно, что нарушителем порядка стал 26-летний мужчина с рюкзаком. Он проник на территорию резиденции президента США около полуночи. Мужчину задержали у южного входа в Белый дом. Рюкзак обыскали, но ничего опасного в нем не нашли. В районе был объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Президент Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме, ему доложили о случившемся. Он даже похвалил в одном из сообщений в Twitter «оперативно сработавших» сотрудников Секретной службы.
Джейсон Чэффетц, конгрессмен: «Он проник на территорию и находился там почти 17 минут, прежде чем его задержали. Он сначала прятался за колонной, затем заглядывал в окна и дергал дверные ручки… И это произошло после того, как мы потратили миллиарды долларов на системы безопасности, на охрану, на содержание агентов в штатском».
Ранее стало известно, что нарушителем порядка стал 26-летний мужчина с рюкзаком. Он проник на территорию резиденции президента США около полуночи. Мужчину задержали у южного входа в Белый дом. Рюкзак обыскали, но ничего опасного в нем не нашли. В районе был объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Президент Дональд Трамп в момент инцидента находился в Белом доме, ему доложили о случившемся. Он даже похвалил в одном из сообщений в Twitter «оперативно сработавших» сотрудников Секретной службы.
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