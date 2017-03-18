Израильские солдаты застрелили палестинского подростка

Во время подавления беспорядков на Западном берегу реки Иордан военные армии Израиля застрелили
16-летнего палестинца.
Как передает Reuters со ссылкой на представителей вооруженных сил Израиля, солдаты открыли огонь возле города Хеврон после того, как палестинцы, принимавшие участие в акциях протеста на Западном берегу реки Иордан, стали забрасывать бутылками с зажигательной смесью проезжавшие мимо автомобили.
По информации местных СМИ, был убит 16-летний подросток. Еще один палестинец получил тяжелые огнестрельные ранения, он госпитализирован.
По информации местных СМИ, был убит 16-летний подросток. Еще один палестинец получил тяжелые огнестрельные ранения, он госпитализирован.
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