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  • 18.03, 03:10

    Баскетболисты ЦСКА уступили «Басконии» в матче Евролиги

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    • Фото РИА Новости, Пабло Гонсалез
    Баскетболисты ЦСКА уступили «Басконии» в матче Евролиги

    Баскетболисты ЦСКА уступили «Басконии» в матче Евролиги

    Баскетболисты ЦСКА уступили «Басконии» в матче Евролиги
  • Фото РИА Новости, Пабло Гонсалез

    • Баскетболисты испанской «Басконии» с минимальным перевесом обыграли московский ЦСКА в матче 26-го тура Евролиги.

    Встреча в Витории завершилась со счетом 79:78 (18:14, 16:19, 27:21, 18:24) в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 22 очка. У победителей отличился Адам Ханга, набравший 15 очков.

    Напомним, баскетболисты московского ЦСКА уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира. В настоящее место они занимают 2 место, уступая испанскому «Реалу».

    В следующем матче Евролиги 22 марта армейцы примут турецкую «Дарюшшафаку», а «Баскония» 21 марта сыграет с немецким «Бамбергом», пишет ТАСС.

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