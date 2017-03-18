Баскетболисты ЦСКА уступили «Басконии» в матче Евролиги

Баскетболисты испанской «Басконии» с минимальным перевесом обыграли московский ЦСКА в матче
26-го тура Евролиги.
Встреча в Витории завершилась со счетом 79:78 (18:14, 16:19, 27:21, 18:24) в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 22 очка. У победителей отличился Адам Ханга, набравший 15 очков.
Напомним, баскетболисты московского ЦСКА уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира. В настоящее место они занимают 2 место, уступая испанскому «Реалу».
В следующем матче Евролиги 22 марта армейцы примут турецкую «Дарюшшафаку», а «Баскония» 21 марта сыграет с немецким «Бамбергом», пишет ТАСС.
Напомним, баскетболисты московского ЦСКА уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира. В настоящее место они занимают 2 место, уступая испанскому «Реалу».
В следующем матче Евролиги 22 марта армейцы примут турецкую «Дарюшшафаку», а «Баскония» 21 марта сыграет с немецким «Бамбергом», пишет ТАСС.
Комментарии