Силуанов прокомментировал улучшение прогноза S&P по суверенным рейтингам РФ

По мнению главы Минфина, улучшение прогноза по рейтингу России агентством Standard & Poor’s (S&P) стало высокой оценкой усилий правительства страны.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Мы приветствуем решение рейтингового агентства S&P улучшить прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со „стабильного“ на „позитивный“. Улучшение прогноза — это высокая оценка тех мер, которые предприняло правительство для снижения зависимости российской экономики от внешних факторов, ее вывода опережающими темпами на траекторию устойчивого роста».
В пятницу международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ со «стабильного» до «позитивного», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «ВВ+», а в национальной валюте — на уровне «BBB-».
Антон Силуанов: «Уверен, что результаты планируемых правительством дальнейших мер, в том числе бюджетное правило, настройка налоговой системы, разработка плана действий по ускорению роста, будут содействовать возврату России в перечень стран с инвестиционным рейтингом».
Напомним, в феврале прогноз по суверенным рейтингам России также улучшило агентство Moody’s.
В пятницу международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ со «стабильного» до «позитивного», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «ВВ+», а в национальной валюте — на уровне «BBB-».
Антон Силуанов: «Уверен, что результаты планируемых правительством дальнейших мер, в том числе бюджетное правило, настройка налоговой системы, разработка плана действий по ускорению роста, будут содействовать возврату России в перечень стран с инвестиционным рейтингом».
Напомним, в феврале прогноз по суверенным рейтингам России также улучшило агентство Moody’s.
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