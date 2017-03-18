Число жертв атаки вертолета Apache на судно с беженцами в Йемене превысило 40 человек

До сих пор остается неизвестным, кому принадлежит вертолет Apache, открывший огонь в Йемене по судну с сомалийскими беженцами.
Как передает Agence France-Presse со ссылкой на представителей Международной организации по миграции (МОМ) в Йемене, число жертв атаки боевого вертолета на судно, перевозившее беженцев, возросло до 42 человек. Ранее сообщалось о 31 погибшем.
Около трех десятков человек получили ранения. Многие пассажиры числятся пропавшими без вести. На этом судне беженцы-сомалийцы направлялись из Йемена в Судан. Все пассажиры имели при себе документы беженцев.
Около трех десятков человек получили ранения. Многие пассажиры числятся пропавшими без вести. На этом судне беженцы-сомалийцы направлялись из Йемена в Судан. Все пассажиры имели при себе документы беженцев.
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