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  • 18.03, 01:39

    Число жертв атаки вертолета Apache на судно с беженцами в Йемене превысило 40 человек

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    Число жертв атаки вертолета Apache на судно с беженцами в Йемене превысило 40 человек

    Число жертв атаки вертолета Apache на судно с беженцами в Йемене превысило 40 человек

    До сих пор остается неизвестным, кому принадлежит вертолет Apache, открывший огонь в Йемене по судну с сомалийскими беженцами.

    Как передает Agence France-Presse со ссылкой на представителей Международной организации по миграции (МОМ) в Йемене, число жертв атаки боевого вертолета на судно, перевозившее беженцев, возросло до 42 человек. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

    Около трех десятков человек получили ранения. Многие пассажиры числятся пропавшими без вести. На этом судне беженцы-сомалийцы направлялись из Йемена в Судан. Все пассажиры имели при себе документы беженцев.

    Пока ни одна из сторон военного конфликта в Йемене не взяла на себя ответственность за обстрел судна с беженцами в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Мятежники-хуситы обвиняют авиацию военной коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая ведет боевые действия на стороне правительства Йемена. А представители коалиции заявляют, что в район, где произошла трагедия, контролируют хуситы «и там ведется контрабанда оружия».

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