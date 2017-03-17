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  • 18.03, 00:08

    На Кубани продают жвачку с заданиями «групп смерти»

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    На Кубани продают жвачку с заданиями «групп смерти»

    На Кубани продают жвачку с заданиями «групп смерти»

    На Кубани продают жвачку с заданиями «групп смерти»
  • Фото: vk.com

    • Власти Кубани проверяют магазины, продающие жевательную резинку, на упаковке которой размещены задания, призывающие детей «начать странную игру».

    Как сообщается на сайте администрации Краснодарского края, Департамент потребительской сферы Краснодарского края и правоохранительные органы проверят магазины Краснодарского края в поисках жевательной резинки в подозрительной упаковке. На этикетках жвачки размещен призыв к детям «начать странную игру» и писать отчеты о ней в соцсетях.

    Сообщение пресс-службы администрации Краснодарского края: «В магазинах регионов РФ появились жевательные резинки, на упаковках которых размещены надписи потенциально опасного контекста. Подростков призывают „начать странную игру“, дают непонятные задания, рассказами о выполнении которых предлагают делиться в Сети. Департамент потребительской сферы края совместно с правоохранительными органами начал проверку всех торговых точек и оптовых складов на наличие подобной продукции».

    Также сообщается, что магазины и торговые точки направлены официальные письма, рекомендующие прекратить продажу жевательной резинки в такой упаковке.

    Напомним, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Если законопроект будет одобрен, то суд сможет приговаривать организаторов в соцсетях «групп смерти» к лишению свободы на срок до 6 лет.

    На Кубани продают жвачку с заданиями «групп смерти». Чита, дети и подростки, психиатрия, самоубийства, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: vk.com

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