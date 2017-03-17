На Кубани продают жвачку с заданиями «групп смерти»

Власти Кубани проверяют магазины, продающие жевательную резинку, на упаковке которой размещены задания, призывающие детей «начать странную игру».
Как сообщается на сайте администрации Краснодарского края, Департамент потребительской сферы Краснодарского края и правоохранительные органы проверят магазины Краснодарского края в поисках жевательной резинки в подозрительной упаковке. На этикетках жвачки размещен призыв к детям «начать странную игру» и писать отчеты о ней в соцсетях.
Сообщение пресс-службы администрации Краснодарского края: «В магазинах регионов РФ появились жевательные резинки, на упаковках которых размещены надписи потенциально опасного контекста. Подростков призывают „начать странную игру“, дают непонятные задания, рассказами о выполнении которых предлагают делиться в Сети. Департамент потребительской сферы края совместно с правоохранительными органами начал проверку всех торговых точек и оптовых складов на наличие подобной продукции».
Также сообщается, что магазины и торговые точки направлены официальные письма, рекомендующие прекратить продажу жевательной резинки в такой упаковке.
введение уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Если законопроект будет одобрен, то суд сможет приговаривать организаторов в соцсетях «групп смерти» к лишению свободы на срок до 6 лет.
Фото: vk.com
Сообщение пресс-службы администрации Краснодарского края: «В магазинах регионов РФ появились жевательные резинки, на упаковках которых размещены надписи потенциально опасного контекста. Подростков призывают „начать странную игру“, дают непонятные задания, рассказами о выполнении которых предлагают делиться в Сети. Департамент потребительской сферы края совместно с правоохранительными органами начал проверку всех торговых точек и оптовых складов на наличие подобной продукции».
Также сообщается, что магазины и торговые точки направлены официальные письма, рекомендующие прекратить продажу жевательной резинки в такой упаковке.
введение уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Если законопроект будет одобрен, то суд сможет приговаривать организаторов в соцсетях «групп смерти» к лишению свободы на срок до 6 лет.
Фото: vk.com
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