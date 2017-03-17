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  • 18.03, 00:08
    В Канаде два самолета столкнулись над торговым центром. Канада, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Канаде два самолета столкнулись над торговым центром

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    • Фото: @CP24/ twitter.com
    В Канаде два самолета столкнулись над торговым центром

    В Канаде два самолета столкнулись над торговым центром

    В Канаде два самолета столкнулись над торговым центром
    • Фото: @CP24/ twitter.com

      • В Монреале в небе над зданием торгового центра столкнулись два легкомоторных самолета. Есть погибшие и пострадавшие.

      Как сообщает The Guardian, два самолета Cessna 152 столкнулись в небе над крупным торговым центром, расположенным на востоке Монреаля. В результате столкновения один из самолетов рухнул на крышу торгового центра, а второй врезался в автомобильную стоянку рядом с ним.

      По предварительной информации, один человек погиб, трое получили ранения и были госпитализированы.

      Из здания торгового центра были экстренно эвакуированы все посетители и продавцы. Место происшествия было оцеплено.

      Другие подробности авиакатастрофы пока не сообщаются. Что стало причиной столкновения неизвестно: погодные условия в момент аварии были благоприятными.
      В Канаде два самолета столкнулись над торговым центром. Канада, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: @lapierma/ twitter.com

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