В Канаде два самолета столкнулись над торговым центром

В Монреале в небе над зданием торгового центра столкнулись два легкомоторных самолета. Есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщает The Guardian, два самолета Cessna 152 столкнулись в небе над крупным торговым центром, расположенным на востоке Монреаля. В результате столкновения один из самолетов рухнул на крышу торгового центра, а второй врезался в автомобильную стоянку рядом с ним.
По предварительной информации, один человек погиб, трое получили ранения и были госпитализированы.
Из здания торгового центра были экстренно эвакуированы все посетители и продавцы. Место происшествия было оцеплено.
Другие подробности авиакатастрофы пока не сообщаются. Что стало причиной столкновения неизвестно: погодные условия в момент аварии были благоприятными.
Фото: @lapierma/ twitter.com
По предварительной информации, один человек погиб, трое получили ранения и были госпитализированы.
Из здания торгового центра были экстренно эвакуированы все посетители и продавцы. Место происшествия было оцеплено.
Другие подробности авиакатастрофы пока не сообщаются. Что стало причиной столкновения неизвестно: погодные условия в момент аварии были благоприятными.
Фото: @lapierma/ twitter.com
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