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  • 17.03, 22:37

    В Петербурге жертвами пожара стали трое взрослых и ребенок

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    В Петербурге жертвами пожара стали трое взрослых и ребенок

    В Петербурге жертвами пожара стали трое взрослых и ребенок

    В Петербурге жертвами пожара стали трое взрослых и ребенок
  • Фото: spb_today /vk.com

    • В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре.

    Возгорание произошло сегодня днем в квартире одного из домов на улице Тельмана. После тушения огня были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Мальчик 2013 года рождения был госпитализирован в детскую больницу, где позднее скончался.

    По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращения с огнем. Люди погибли от отравления угарным газом, сообщили в петербургском управлении СК.

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