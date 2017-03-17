В Петербурге жертвами пожара стали трое взрослых и ребенок

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре.
Возгорание произошло сегодня днем в квартире одного из домов на улице Тельмана. После тушения огня были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Мальчик 2013 года рождения был госпитализирован в детскую больницу, где позднее скончался.
По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращения с огнем. Люди погибли от отравления угарным газом, сообщили в петербургском управлении СК.
По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращения с огнем. Люди погибли от отравления угарным газом, сообщили в петербургском управлении СК.
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