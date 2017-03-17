#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 22:37

    Николая Дроздова госпитализировали с переломом

    комментировать

    Николая Дроздова госпитализировали с переломом

    Николая Дроздова госпитализировали с переломом

    Известный ведущий Николай Дроздов сломал левую руку.

    Как рассказала супруга Дроздова, травму телеведущий получил еще три недели назад. Дроздов поскользнулся на льду и упал у выхода из метро. В этот момент руки 79-летнего ведущего были заняты, так как он разговаривал по телефону.

    После инцидента Дроздов был доставлен в больницу. Сейчас он идет на поправку. Как отметила супруга, выписать ведущего могут уже 20 марта, передает РИАМО.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru