Николая Дроздова госпитализировали с переломом

Известный ведущий Николай Дроздов сломал левую руку.
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Как рассказала супруга Дроздова, травму телеведущий получил еще три недели назад. Дроздов поскользнулся на льду и упал у выхода из метро. В этот момент руки 79-летнего ведущего были заняты, так как он разговаривал по телефону.
После инцидента Дроздов был доставлен в больницу. Сейчас он идет на поправку. Как отметила супруга, выписать ведущего могут уже 20 марта, передает РИАМО.
После инцидента Дроздов был доставлен в больницу. Сейчас он идет на поправку. Как отметила супруга, выписать ведущего могут уже 20 марта, передает РИАМО.
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