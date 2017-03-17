У Секретной службы США украли ноутбук с данными о Трампе и Клинтон

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Нью-Йорке украли ноутбук, в котором хранилась информация по делу Клинтон и чертежи Trump Tower.
Неизвестный вытащил компьютер из автомобиля агента Секретной службы США.
Как сообщает ABC News, в ноутбуке хранилась информация, касающаяся нацбезопасности, в том числе детали уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного почтового сервера и планы Trump Tower.
Полиция надеется оперативно выйти на след злоумышленника с помощью камер видеонаблюдения. Также отмечается, что важная информация была зашифрована, а при необходимости стереть ее можно удаленно.
Как сообщает ABC News, в ноутбуке хранилась информация, касающаяся нацбезопасности, в том числе детали уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного почтового сервера и планы Trump Tower.
Полиция надеется оперативно выйти на след злоумышленника с помощью камер видеонаблюдения. Также отмечается, что важная информация была зашифрована, а при необходимости стереть ее можно удаленно.
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