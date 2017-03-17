Стали известны расценки на ВИП-ложи «Зенит-Арены»

Стоимость индивидуального места с парковкой, едой и напитками начинается от 180 тысяч рублей.
Журналисты «Делового Петербурга» выяснили, во сколько обойдутся привилегированные места на новом стадионе «Зенита». После публикации издания в структурах клуба информацию о ценах сообщать перестали.
Но если верить журналистам, самый дешевый сезонный абонемент в ложах за воротами обойдется в 180 тысяч рублей с персоны. В районе углов поля — минимум 400, а балконы над центральными секторами — от 600 тысяч. В стоимость входит питание, место на парковке, мяч с автографом игрока «Зенита» и размещение логотипа компании на арене.
Помимо этого есть еще более эксклюзивные помещения, посетителям которых гарантирована личная встреча со спортсменами, а их детей футболисты даже выведут на поле перед матчем. Правда, за такой набор впечатлений придется выложить кругленькую сумму — полтора миллиона рублей, то есть 24 миллиона, чтобы выкупить всю ложу.
И по этому показателю стадион на Крестовском острове — снова самый дорогой в стране. Обеспеченным почитателям ЦСКА и «Спартака» ВИП-площадки обходятся максимум в 14 миллионов за сезон. При этом они могут пользоваться своими местами в любое время, посещая не только игры, но и культурные мероприятия.
Но если верить журналистам, самый дешевый сезонный абонемент в ложах за воротами обойдется в 180 тысяч рублей с персоны. В районе углов поля — минимум 400, а балконы над центральными секторами — от 600 тысяч. В стоимость входит питание, место на парковке, мяч с автографом игрока «Зенита» и размещение логотипа компании на арене.
Помимо этого есть еще более эксклюзивные помещения, посетителям которых гарантирована личная встреча со спортсменами, а их детей футболисты даже выведут на поле перед матчем. Правда, за такой набор впечатлений придется выложить кругленькую сумму — полтора миллиона рублей, то есть 24 миллиона, чтобы выкупить всю ложу.
И по этому показателю стадион на Крестовском острове — снова самый дорогой в стране. Обеспеченным почитателям ЦСКА и «Спартака» ВИП-площадки обходятся максимум в 14 миллионов за сезон. При этом они могут пользоваться своими местами в любое время, посещая не только игры, но и культурные мероприятия.
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