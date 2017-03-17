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  • 17.03, 21:06

    Спикер Рады рассказал, как Украину «отвоевала» у России Крым в 1918-м

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    Спикер Рады рассказал, как Украину «отвоевала» у России Крым в 1918-м

    Спикер Рады рассказал, как Украину «отвоевала» у России Крым в <nobr>1918-м</nobr>

    Спикер Верховной рады Андрей Парубий, выступая сегодня с трибуны, заявил, что сто лет назад украинские войска отвоевали Крым у России.

    Выступление Парубия, опубликованное на сайте Верховной рады, было посвящено столетию так называемой Украинской революции. Это события 1917–1921 годов, которые стали частью Февральской и Октябрьской революций и Гражданской войны в России.

    Андрей Парубий: «Помните, что 99 лет назад, в апреле 1918 года, украинское войско под командованием полковника Петра Болбочана уже отвоевало Крым и Донбасс у российских оккупантов».

    По словам Парубия, у Украины сейчас, как и сто лет назад, «один враг».

    Пётр Болбочан был одним из военных деятелей «Украинской народной республики», провозглашенной в 1917 году. Во время гражданской войны он возглавлял отряды, занимавшие Полтаву и Харьков. В апреле 1918 года солдаты под его командованием вошли в Симферополь, однако вскоре покинули Крым по требованию немецких оккупационных войск, размещенных на полуострове.

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