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  • 17.03, 21:06

    В Башкирии на улице зарезали школьницу

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    В Башкирии на улице зарезали школьницу

    В Башкирии на улице зарезали школьницу

    Сыщики выясняют обстоятельства убийства 16-летней девушки в башкирском селе Мишкино.

    По версии следствия, сегодня днем школьницу на улице несколько раз ударили ножом. Пострадавшую девушку доставили в больницу, где она скончалась.

    В убийстве подозревается 20-летний местный житель, которого с девушкой раньше связывали романтические отношения. После нападения на бывшую девушку он сел в автомобиль и скрылся.

    Через некоторое время молодого человек с резаными ранами предплечий нашли в лесу недалеко от села. По предварительным данным, он ранил себя сам. Сейчас молодой человек находится в больнице.

    Как сообщили в управлении СК по Башкирии, после получения заключения врачей молодой человек будет допрошен.

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