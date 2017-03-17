В Башкирии на улице зарезали школьницу

Сыщики выясняют обстоятельства убийства
16-летней девушки в башкирском селе Мишкино.
По версии следствия, сегодня днем школьницу на улице несколько раз ударили ножом. Пострадавшую девушку доставили в больницу, где она скончалась.
В убийстве подозревается 20-летний местный житель, которого с девушкой раньше связывали романтические отношения. После нападения на бывшую девушку он сел в автомобиль и скрылся.
Через некоторое время молодого человек с резаными ранами предплечий нашли в лесу недалеко от села. По предварительным данным, он ранил себя сам. Сейчас молодой человек находится в больнице.
Как сообщили в управлении СК по Башкирии, после получения заключения врачей молодой человек будет допрошен.
В убийстве подозревается 20-летний местный житель, которого с девушкой раньше связывали романтические отношения. После нападения на бывшую девушку он сел в автомобиль и скрылся.
Через некоторое время молодого человек с резаными ранами предплечий нашли в лесу недалеко от села. По предварительным данным, он ранил себя сам. Сейчас молодой человек находится в больнице.
Как сообщили в управлении СК по Башкирии, после получения заключения врачей молодой человек будет допрошен.
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