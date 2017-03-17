Молнии ударили в два самолета, заходящих на посадку в Стамбуле

О пострадавших или повреждениях самолетов не сообщается.
Инцидент произошел в небе над Стамбулом, где сегодня идет проливной дождь, а небо затянуто черными тучами.
Молния попала в корпус первого самолета, пилоты передали информацию на землю, и диспетчеры тут же связались с экипажем второго самолета, летящего следом. Пилоты второго самолета приняли решение уйти на дополнительный круг перед посадкой, но в итоге молния настигла и их.
Оба самолета благополучно приземлились в аэропорту имени Ататюрка, сообщает РИА Новости.
Молния попала в корпус первого самолета, пилоты передали информацию на землю, и диспетчеры тут же связались с экипажем второго самолета, летящего следом. Пилоты второго самолета приняли решение уйти на дополнительный круг перед посадкой, но в итоге молния настигла и их.
Оба самолета благополучно приземлились в аэропорту имени Ататюрка, сообщает РИА Новости.
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