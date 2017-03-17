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  • 17.03, 21:06
    Историческое событие: Путин встретился с главой старообрядческой церкви. православие, Путин, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Историческое событие: Путин встретился с главой старообрядческой церкви

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    Историческое событие: Путин встретился с главой старообрядческой церкви

    Историческое событие: Путин встретился с главой старообрядческой церкви

      Православные верующие, которые придерживаются старообрядчества, сегодня обсуждают приглашение своего предстоятеля в Кремль.

      Митрополит Корнилий встретился с Владимиром Путиным и назвал это уникальным событием, поскольку за последние 350 лет глава государства впервые официально принимает главу православной старообрядческой церкви.

      Корнилий также поблагодарил Путина за поддержку инициативы празднования в 2020 году 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Он почитается старообрядцами как мученик и исповедник.

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