Историческое событие: Путин встретился с главой старообрядческой церкви

Православные верующие, которые придерживаются старообрядчества, сегодня обсуждают приглашение своего предстоятеля в Кремль.

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Митрополит Корнилий встретился с Владимиром Путиным и назвал это уникальным событием, поскольку за последние 350 лет глава государства впервые официально принимает главу православной старообрядческой церкви.



Корнилий также поблагодарил Путина за поддержку инициативы празднования в 2020 году 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Он почитается старообрядцами как мученик и исповедник.

