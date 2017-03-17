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  • 17.03, 21:06
    Президент Молдавии прибыл в Москву с инвестпредложениями. визиты, Молдавия, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Президент Молдавии прибыл в Москву с инвестпредложениями

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    Президент Молдавии прибыл в Москву с инвестпредложениями

    Президент Молдавии прибыл в Москву с инвестпредложениями

      Восстановление торгово-экономических связей между Москвой и Кишинёвом стало одной из основных тем переговоров президентов России и Молдавии в Кремле. Приглашением Владимира Путина посетить нашу страну Игорь Додон воспользовался уже второй раз в этом году и запланировал большую программу визита.

      Двусторонние отношения быстро налаживаются: на российский рынок возвращаются молдавские вина, овощи и фрукты, а у Кишинёва есть предложения для российских инвесторов.

      Еще один важный вопрос — урегулирование конфликта в Приднестровье, без участия Москвы эту проблему не решить. Подробнее — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

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