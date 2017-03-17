#ТЫСУПЕР!
Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 21:06
    Путин обсудил с членами Совбеза Украину и Донбасс. банки, Путин, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин обсудил с членами Совбеза Украину и Донбасс

    1 комментарий

    Путин обсудил с членами Совбеза Украину и Донбасс

    Путин обсудил с членами Совбеза Украину и Донбасс

      Сложную гуманитарную ситуацию в Сирии и перспективы урегулирования конфликта с учетом встреч в Астане и Женеве обсудили сегодня в Кремле.

      Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, оно проходило в закрытом для журналистов режиме.

      Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники заседания уделили особое внимание ситуации на Украине. На совещании было отмечено, что объявленная Киевом тотальная блокада Донбасса ведет к дальнейшей эскалации напряженности и отторжению целого региона страны.

      Совет безопасности выразил серьезную озабоченность в связи с положением дочерних предприятий российских банков, которые стали жертвами санкций со стороны украинских властей, сказал Песков.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru