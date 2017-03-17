Путин обсудил с членами Совбеза Украину и Донбасс

Сложную гуманитарную ситуацию в Сирии и перспективы урегулирования конфликта с учетом встреч в Астане и Женеве обсудили сегодня в Кремле.
Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, оно проходило в закрытом для журналистов режиме.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники заседания уделили особое внимание ситуации на Украине. На совещании было отмечено, что объявленная Киевом тотальная блокада Донбасса ведет к дальнейшей эскалации напряженности и отторжению целого региона страны.
Совет безопасности выразил серьезную озабоченность в связи с положением дочерних предприятий российских банков, которые стали жертвами санкций со стороны украинских властей, сказал Песков.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, участники заседания уделили особое внимание ситуации на Украине. На совещании было отмечено, что объявленная Киевом тотальная блокада Донбасса ведет к дальнейшей эскалации напряженности и отторжению целого региона страны.
Совет безопасности выразил серьезную озабоченность в связи с положением дочерних предприятий российских банков, которые стали жертвами санкций со стороны украинских властей, сказал Песков.
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