В Москве вышли на маршрут трамваи нового поколения

Трамваи нового поколения
«Витязь-М» — практически полностью российские, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Первыми новыми трамваями смогут воспользоваться пассажиры самого популярного московского маршрута №17 Медведково — Останкино. Ожидается, что после выхода на линию трамваев «Витязь-М» пассажиропоток на этом маршруте вырастет на 30%, отметил столичный градоначальник.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Сегодня у нас исторический момент: на трамвайные пути запускается практически полностью российский трамвай, который соответствует самым высоким требованиям. Он является конкурентным абсолютно по отношению к лучшим мировым образцам. По многим параметрам он их даже превосходит. Трамвай перевозит в два раза больше пассажиров, чем предыдущие. В два раза больше их продолжительность жизни. Он значительно, конечно, комфортнее того, что было раньше на трамвайных путях».
Новые шестидверные вагоны оборудованы системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, приспособлены для проезда маломобильных граждан. Движение трамвая по рельсам будет мягче и тише, при этом увеличится скорость движения.
Собянин отметил, что с каждым годом таких трамваев будет больше и больше. Мэрия заключила контракт, по которому каждый год будет закупаться по 100 таких моделей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Сегодня у нас исторический момент: на трамвайные пути запускается практически полностью российский трамвай, который соответствует самым высоким требованиям. Он является конкурентным абсолютно по отношению к лучшим мировым образцам. По многим параметрам он их даже превосходит. Трамвай перевозит в два раза больше пассажиров, чем предыдущие. В два раза больше их продолжительность жизни. Он значительно, конечно, комфортнее того, что было раньше на трамвайных путях».
Новые шестидверные вагоны оборудованы системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, приспособлены для проезда маломобильных граждан. Движение трамвая по рельсам будет мягче и тише, при этом увеличится скорость движения.
Собянин отметил, что с каждым годом таких трамваев будет больше и больше. Мэрия заключила контракт, по которому каждый год будет закупаться по 100 таких моделей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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