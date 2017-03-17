#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 19:35

    В Москве вышли на маршрут трамваи нового поколения

    комментировать
    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    В Москве вышли на маршрут трамваи нового поколения

    В Москве вышли на маршрут трамваи нового поколения

    В Москве вышли на маршрут трамваи нового поколения
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Трамваи нового поколения «Витязь-М» — практически полностью российские, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Первыми новыми трамваями смогут воспользоваться пассажиры самого популярного московского маршрута №17 Медведково — Останкино. Ожидается, что после выхода на линию трамваев «Витязь-М» пассажиропоток на этом маршруте вырастет на 30%, отметил столичный градоначальник.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Сегодня у нас исторический момент: на трамвайные пути запускается практически полностью российский трамвай, который соответствует самым высоким требованиям. Он является конкурентным абсолютно по отношению к лучшим мировым образцам. По многим параметрам он их даже превосходит. Трамвай перевозит в два раза больше пассажиров, чем предыдущие. В два раза больше их продолжительность жизни. Он значительно, конечно, комфортнее того, что было раньше на трамвайных путях».

    Новые шестидверные вагоны оборудованы системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, приспособлены для проезда маломобильных граждан. Движение трамвая по рельсам будет мягче и тише, при этом увеличится скорость движения.

    Собянин отметил, что с каждым годом таких трамваев будет больше и больше. Мэрия заключила контракт, по которому каждый год будет закупаться по 100 таких моделей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru