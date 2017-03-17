Президент Молдавии привез Путину вина

Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон провели встречу в Москве.
В начале встречи Додон отметил, что хотел бы обсудить с российским президентом вопросы, связанные с миграцией, экономическими связями и Приднестровьем. Также он сообщил, что привез Путину несколько бутылок молдавского вина.
Игорь Додон, президент Молдавии: «У вас есть своя коллекция в Криково еще с 2002–2003 года. Несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции привез».
Как сообщил в своем Twitter журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, на слова молдавского президента Путин ответил шуткой: «Мое же мне привезли».
Также президент РФ отметил важность урегулирования приднестровского вопроса и сообщил, что российские власти уже приняли ряд решений по проблеме молдавских мигрантов, передает «Интерфакс».
Игорь Додон, президент Молдавии: «У вас есть своя коллекция в Криково еще с 2002–2003 года. Несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции привез».
Как сообщил в своем Twitter журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, на слова молдавского президента Путин ответил шуткой: «Мое же мне привезли».
Также президент РФ отметил важность урегулирования приднестровского вопроса и сообщил, что российские власти уже приняли ряд решений по проблеме молдавских мигрантов, передает «Интерфакс».
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