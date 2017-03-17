Петербургскому клубу моряков-подводников подарили «Ленка»

Модель уникальной субмарины, участвовавшей в спасательных операциях на Северном и Тихоокеанском флотах, презентовали в Петербурге.

В канун профессионального праздника мини-шедевр, созданный мастерами Северодвинска, вручил бывший член экипажа легендарной спасательной БС-486 Сергей Рыжиков.



Подлодку, названную в честь рыбки «Ленок», специально спроектировали в середине 70-х для проведения подводного ремонта и экстренной эвакуации личного состава. В нашей стране несли службу всего две таких субмарины.



После перестройки лодки, укомплектованные спасательными подводными аппаратами, напоминающими рыбок, перестали эксплуатировать. Но те, для кого «Ленок» на два десятилетия стал местом службы, продолжают встречаться на берегу. В этом году экипаж планирует собраться в Севастополе.