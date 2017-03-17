#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 19:36
    Петербургскому клубу моряков-подводников подарили «Ленка». Санкт-Петербург, армия и флот РФ, подлодки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургскому клубу моряков-подводников подарили «Ленка»

    комментировать

    Петербургскому клубу моряков-подводников подарили «Ленка»

    Петербургскому клубу <nobr>моряков-подводников</nobr> подарили «Ленка»

      Модель уникальной субмарины, участвовавшей в спасательных операциях на Северном и Тихоокеанском флотах, презентовали в Петербурге.

      В канун профессионального праздника мини-шедевр, созданный мастерами Северодвинска, вручил бывший член экипажа легендарной спасательной БС-486 Сергей Рыжиков.

      Подлодку, названную в честь рыбки «Ленок», специально спроектировали в середине 70-х для проведения подводного ремонта и экстренной эвакуации личного состава. В нашей стране несли службу всего две таких субмарины.

      После перестройки лодки, укомплектованные спасательными подводными аппаратами, напоминающими рыбок, перестали эксплуатировать. Но те, для кого «Ленок» на два десятилетия стал местом службы, продолжают встречаться на берегу. В этом году экипаж планирует собраться в Севастополе.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru