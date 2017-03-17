Питерские градозащитники добились особого статуса для «Красного знамени»

Как правильно приспособить и сохранить исторические здания бывшей трикотажной фабрики обсудили в Петербурге.
Как сохранить единый комплекс фабрики «Красное знамя» и побудить бизнес к тактичному приспособлению памятников авангарда. Обсудить эти вопросы, беспокоящие градостроительное сообщество Петербурга не первый год, сегодня собрался солидный состав участников: историки, эксперты, архитекторы.
Больше других за судьбу единственного в России сохранившегося творения Мендельсона боролась Маргарита Штиглиц. Ее заключение о включении производственных корпусов на Петроградской стороне в реестр региональных памятников наконец-то было рассмотрено. Это значит, что теперь инвестору придется учитывать определенные требования. Впрочем, давно признанная охранным объектом силовая станция пока не нашла применения у владельцев.
Маргарита Штиглиц, член совета по сохранению культурного наследия: «У нас, видимо, такой менталитет. Еще с советских времен жива мысль об эксплуатации трудящихся. Не замечали красоты этих зданий. Не сложилось понимание того, что они также достойны сохранения как культовые здания, дворцы, особняки. Ведь наша архитектура ленинградского авангарда известна во всем мире».
Поклонники промышленной архитектуры вынуждены признать, что повлиять на сохранность таких объектов иногда удается лишь после жарких дискуссий в обществе. Исторические фабрики и заводы застройщики приспосабливают менее охотно, чем дворцы и особняки. Это требует больших усилий, вложений и определенного вкуса.
Больше других за судьбу единственного в России сохранившегося творения Мендельсона боролась Маргарита Штиглиц. Ее заключение о включении производственных корпусов на Петроградской стороне в реестр региональных памятников наконец-то было рассмотрено. Это значит, что теперь инвестору придется учитывать определенные требования. Впрочем, давно признанная охранным объектом силовая станция пока не нашла применения у владельцев.
Маргарита Штиглиц, член совета по сохранению культурного наследия: «У нас, видимо, такой менталитет. Еще с советских времен жива мысль об эксплуатации трудящихся. Не замечали красоты этих зданий. Не сложилось понимание того, что они также достойны сохранения как культовые здания, дворцы, особняки. Ведь наша архитектура ленинградского авангарда известна во всем мире».
Поклонники промышленной архитектуры вынуждены признать, что повлиять на сохранность таких объектов иногда удается лишь после жарких дискуссий в обществе. Исторические фабрики и заводы застройщики приспосабливают менее охотно, чем дворцы и особняки. Это требует больших усилий, вложений и определенного вкуса.
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