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  • 17.03, 19:36
    Хит Шнура про лабутены спас попугая от депрессии и самоощипывания. Калининград, знаменитости, зоопарки, музыка и музыканты, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Хит Шнура про лабутены спас попугая от депрессии и самоощипывания

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    Хит Шнура про лабутены спас попугая от депрессии и самоощипывания

    Хит Шнура про лабутены спас попугая от депрессии и самоощипывания

    Хит Шнура про лабутены спас попугая от депрессии и самоощипывания
    • Фото: Александр Жиров /youtube.com

      • Орнитологи отучают самку сине-желтого попугая ары по кличке Моника из калининградского зоопарка орнитологи отучают от вредных привычек при помощи музыки группы «Ленинград».

      Орнитологи рассказали, что Моника приехала к ним в зоопарк из Польши, где ее вырастили люди. Птица никогда не общалась с сородичами.

      Ара находилась в сильном стрессе после разлуки с хозяевами, кроме того впала в глубокую депрессию от неудачного знакомства с другими попугаями — птицы не пожелали принимать Монику. Тогда ара занялась самоощипыванием, и лишилась бы ярких перьев, если бы не Сергей Шнуров с его песнями.

      Сотрудники зоопарка предложили Монике послушать хит Шнура «Экспонат». Популярная песня про лабутены и восхитительные штаны так порадовала Монику, что она начала танцевать. С тех пор любимое занятие птицы — слушать Шнура и покачиваться в такт на жердочке.

      Музыкальная терапия принесла отличные результаты: птица стала гораздо спокойнее и даже начала разговаривать. Ара может произносить несколько фраз: «Как дела?», «Кто ты?», «Кто там?» и называет по именам сотрудников, которые ухаживают ней, сообщает РИА Новости.

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