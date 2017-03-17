Хит Шнура про лабутены спас попугая от депрессии и самоощипывания

Орнитологи отучают самку
сине-желтого попугая ары по кличке Моника из калининградского зоопарка орнитологи отучают от вредных привычек при помощи музыки группы «Ленинград».
Орнитологи рассказали, что Моника приехала к ним в зоопарк из Польши, где ее вырастили люди. Птица никогда не общалась с сородичами.
Ара находилась в сильном стрессе после разлуки с хозяевами, кроме того впала в глубокую депрессию от неудачного знакомства с другими попугаями — птицы не пожелали принимать Монику. Тогда ара занялась самоощипыванием, и лишилась бы ярких перьев, если бы не Сергей Шнуров с его песнями.
Сотрудники зоопарка предложили Монике послушать хит Шнура «Экспонат». Популярная песня про лабутены и восхитительные штаны так порадовала Монику, что она начала танцевать. С тех пор любимое занятие птицы — слушать Шнура и покачиваться в такт на жердочке.
Музыкальная терапия принесла отличные результаты: птица стала гораздо спокойнее и даже начала разговаривать. Ара может произносить несколько фраз: «Как дела?», «Кто ты?», «Кто там?» и называет по именам сотрудников, которые ухаживают ней, сообщает РИА Новости.
Ара находилась в сильном стрессе после разлуки с хозяевами, кроме того впала в глубокую депрессию от неудачного знакомства с другими попугаями — птицы не пожелали принимать Монику. Тогда ара занялась самоощипыванием, и лишилась бы ярких перьев, если бы не Сергей Шнуров с его песнями.
Сотрудники зоопарка предложили Монике послушать хит Шнура «Экспонат». Популярная песня про лабутены и восхитительные штаны так порадовала Монику, что она начала танцевать. С тех пор любимое занятие птицы — слушать Шнура и покачиваться в такт на жердочке.
Музыкальная терапия принесла отличные результаты: птица стала гораздо спокойнее и даже начала разговаривать. Ара может произносить несколько фраз: «Как дела?», «Кто ты?», «Кто там?» и называет по именам сотрудников, которые ухаживают ней, сообщает РИА Новости.
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