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  • 17.03, 19:36

    Автор мема «Ты втираешь мне какую-то дичь» умер в Орле

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    Автор мема «Ты втираешь мне <nobr>какую-то</nobr> дичь» умер в Орле

    Автор мема «Ты втираешь мне какую-то дичь» умер в Орле

    Автор мема «Ты втираешь мне <nobr>какую-то</nobr> дичь» умер в Орле
  • Фото: Ar_ Davidovich /youtube.com

    • В Орле на 45-м году жизни скончался российский рок-исполнитель Константин Ступин.

    Музыкант скончался у себя дома после продолжительной болезни.

    Как сообщает агентство «Москва», Ступин страдал от открытой формы туберкулеза и других болезней.

    Константин Ступин был вокалистом панк-группы «Ночная трость» и автором более 200 песен. Однако известность ему принесли не музыка, а видео о продаже удобрений для огородов и фраза «Ты втираешь мне какую-то дичь», которая стала интернет-мемом.



    Ступин в общей сложности отбыл за решеткой 9 лет. Он был осужден за хранение наркотиков и кражу автомобилей.

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