Автор мема «Ты втираешь мне какую-то дичь» умер в Орле

В Орле на
45-м году жизни скончался российский рок-исполнитель Константин Ступин.
Музыкант скончался у себя дома после продолжительной болезни.
Как сообщает агентство «Москва», Ступин страдал от открытой формы туберкулеза и других болезней.
Константин Ступин был вокалистом панк-группы «Ночная трость» и автором более 200 песен. Однако известность ему принесли не музыка, а видео о продаже удобрений для огородов и фраза «Ты втираешь мне какую-то дичь», которая стала интернет-мемом.
Ступин в общей сложности отбыл за решеткой 9 лет. Он был осужден за хранение наркотиков и кражу автомобилей.
Как сообщает агентство «Москва», Ступин страдал от открытой формы туберкулеза и других болезней.
Константин Ступин был вокалистом панк-группы «Ночная трость» и автором более 200 песен. Однако известность ему принесли не музыка, а видео о продаже удобрений для огородов и фраза «Ты втираешь мне какую-то дичь», которая стала интернет-мемом.
Ступин в общей сложности отбыл за решеткой 9 лет. Он был осужден за хранение наркотиков и кражу автомобилей.
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