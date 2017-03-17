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  • 17.03, 19:36

    В аэропорту Новой Зеландии полиция убила собаку, мешавшую взлету самолетов

    1 комментарий
    В аэропорту Новой Зеландии полиция убила собаку, мешавшую взлету самолетов

    В аэропорту Новой Зеландии полиция убила собаку, мешавшую взлету самолетов

    В аэропорту Новой Зеландии полиция убила собаку, мешавшую взлету самолетов
  • Фото Associated Press © 2017

    • Полицейские в Новой Зеландии застрелили 10-месячную служебную собаку, которая сорвалась с поводка и в течение нескольких часов бегала по взлетной полосе аэропорта Окленда.

    Пес по кличке Гризз проходил обучение для того, чтобы стать собакой-ищейкой в службе авиационной безопасности. После одной из тренировок он по какой-то причине впал в беспокойство и убежал. Вскоре его нашли мечущимся по взлетно-посадочной полосе.

    Из-за инцидента не смогли вовремя вылететь 16 самолетов, рейсы пришлось задержать на несколько часов. Поймать его не смогли — он просто никого к себе не подпускал. Единственным выходом из ситуации стало убийство беглого пса. Сделано это было по просьбе руководства аэропорта.

    В соцсетях поднялась волна возмущения: пользователи спрашивали, почему собаку нельзя было просто успокоить. Однако в службе авиационной безопасности уверяют, что сделать это было невозможно: полицейские испробовали все — от корма и игрушек до других собак, — беглец ни на что не реагировал и не успокаивался.

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