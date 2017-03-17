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  • 17.03, 19:35
    Петербургские депутаты возьмут под контроль уличные ярмарки. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, животные, законодательство, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургские депутаты возьмут под контроль уличные ярмарки

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    Петербургские депутаты возьмут под контроль уличные ярмарки

    Петербургские депутаты возьмут под контроль уличные ярмарки

      Ярмарочный разгул захотели остановить депутаты петербургского Заксобрания.

      Сегодня комитет по законодательству решил включить в повестку предстоящего заседания городского парламента инициативу, пролежавшую под сукном около четырех лет.

      Согласно документу, в Петербурге должно появиться специальное ведомство, которое будет курировать временную торговлю. Регулятор ярмарок станет вести реестр подобных мероприятий, проводить конкурс на право их проведения, утверждать их план и давать разрешение на размещение павильонов.

      Однако даже в комитете по законодательству к предлагаемым нормам отнеслись отнюдь не единодушно. По мнению коммунистов, инициатива ущемляет права коммерческих организаторов ярмарок, а чиновникам, напротив, дает неоправданные преференции.

      Вернулись в комитете по Законодательству и к еще одной старой инициативе. Правда, уже федерального уровня. Городские парламентарии еще несколько лет назад предлагали думским коллегам свой вариант закона «Об ответственном отношении к животным».

      Но в Москве его рассматривать не стали, так как в 2011-м уже приняли в первом чтении аналогичный документ. Сейчас по просьбе петербургского Заксобрания в Думе вернулись к рассмотрению этого «зависшего» законопроекта. А в Мариинском дворце подготовили свою версию поправок к нему.

      В частности, городские депутаты предлагают вести реестр домашних животных силами региональных властей, предусмотреть ответственность за загрязнение территории четвероногими, а также определить порядок чипирования собак. Кроме того, чтобы завести питомца в коммунальной квартире, понадобится заручиться согласием соседей.

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