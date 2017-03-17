Петербургские депутаты возьмут под контроль уличные ярмарки

Ярмарочный разгул захотели остановить депутаты петербургского Заксобрания.

Сегодня комитет по законодательству решил включить в повестку предстоящего заседания городского парламента инициативу, пролежавшую под сукном около четырех лет.



Согласно документу, в Петербурге должно появиться специальное ведомство, которое будет курировать временную торговлю. Регулятор ярмарок станет вести реестр подобных мероприятий, проводить конкурс на право их проведения, утверждать их план и давать разрешение на размещение павильонов.



Однако даже в комитете по законодательству к предлагаемым нормам отнеслись отнюдь не единодушно. По мнению коммунистов, инициатива ущемляет права коммерческих организаторов ярмарок, а чиновникам, напротив, дает неоправданные преференции.



Вернулись в комитете по Законодательству и к еще одной старой инициативе. Правда, уже федерального уровня. Городские парламентарии еще несколько лет назад предлагали думским коллегам свой вариант закона «Об ответственном отношении к животным».



Но в Москве его рассматривать не стали, так как в 2011-м уже приняли в первом чтении аналогичный документ. Сейчас по просьбе петербургского Заксобрания в Думе вернулись к рассмотрению этого «зависшего» законопроекта. А в Мариинском дворце подготовили свою версию поправок к нему.



В частности, городские депутаты предлагают вести реестр домашних животных силами региональных властей, предусмотреть ответственность за загрязнение территории четвероногими, а также определить порядок чипирования собак. Кроме того, чтобы завести питомца в коммунальной квартире, понадобится заручиться согласием соседей.