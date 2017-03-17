В Москве врач предложил пациентке лечиться сексом

Департамент здравоохранения Москвы проведет служебную проверку в отношении врача, якобы предложившего пациентке интимные отношения в качестве лекарства.

В Москве проведут проверку действий врача поликлиники №19, который, приехав по вызову, предложил пациентке заняться с ним сексом в качестве лечения.



Департамент здравоохранения Москвы: «В настоящее время Департаментом здравоохранения города Москвы дано поручение о проведении служебной проверки».



Ранее СМИ сообщали, что одна из жительниц столицы рассказала о домогательствах участкового врача, который приехал по вызову на дом. Женщина жаловалась на повышение артериального давления. Врач же потребовал от пациентки раздеться и начал ее ощупывать. После чего «прописал» лечение в виде секса с ним же. По словам пострадавшей, ее спасло то, что в квартире находился жилец, снимающий соседнюю комнату.



Участковый врач домогательства отрицает.