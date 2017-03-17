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  • 17.03, 19:36

    В Москве врач предложил пациентке лечиться сексом

    10 комментариев

    В Москве врач предложил пациентке лечиться сексом

    В Москве врач предложил пациентке лечиться сексом

    Департамент здравоохранения Москвы проведет служебную проверку в отношении врача, якобы предложившего пациентке интимные отношения в качестве лекарства.

    В Москве проведут проверку действий врача поликлиники №19, который, приехав по вызову, предложил пациентке заняться с ним сексом в качестве лечения.

    Департамент здравоохранения Москвы: «В настоящее время Департаментом здравоохранения города Москвы дано поручение о проведении служебной проверки».

    Ранее СМИ сообщали, что одна из жительниц столицы рассказала о домогательствах участкового врача, который приехал по вызову на дом. Женщина жаловалась на повышение артериального давления. Врач же потребовал от пациентки раздеться и начал ее ощупывать. После чего «прописал» лечение в виде секса с ним же. По словам пострадавшей, ее спасло то, что в квартире находился жилец, снимающий соседнюю комнату.

    Участковый врач домогательства отрицает.

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