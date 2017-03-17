Минобрнауки предложило избавить родивших студенток от платы за учебу

Министерство образования и науки РФ предложило переводить студенток колледжей и вузов, родивших ребенка во время обучения, на бюджетные места.
Соответствующие изменения Минобрнауки предлагает внести в перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное.
Проект приказа министерства опубликован для общественного обсуждения. Завершить его планируется к 1 апреля.
При этом в Минобрнауки отметили, что перевестись на бесплатное отделение родившие студентки смогут только в том случае, если у них нет «хвостов» (академических задолженностей) и долгов по плате за обучение, передает «Интерфакс».
Проект приказа министерства опубликован для общественного обсуждения. Завершить его планируется к 1 апреля.
При этом в Минобрнауки отметили, что перевестись на бесплатное отделение родившие студентки смогут только в том случае, если у них нет «хвостов» (академических задолженностей) и долгов по плате за обучение, передает «Интерфакс».
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