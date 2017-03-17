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  • 17.03, 18:05
    В Петербурге перед судом предстанут реставраторы-мошенники. Санкт-Петербург, мошенничество, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге перед судом предстанут реставраторы-мошенники

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    В Петербурге перед судом предстанут реставраторы-мошенники

    В Петербурге перед судом предстанут <nobr>реставраторы-мошенники</nobr>

      Экс-руководители реставрационной фирмы «Интарсия» ответят за попытку присвоить себе 320 миллионов рублей, переданные им за якобы выполненные работы.

      Бывшие владельцы петербургской реставрационной фирмы «Интарсия» предстанут перед судом. Виктора Смирнова и Дмитрия Соколова обвиняют в присвоении чужого имущества и покушении на мошенничество.

      Речь идет о 320 миллионах рублей, которые они получили, предоставив заказчику ложные документы об объемах выполненных работ. В 2009 году компания занималась реставрацией дома Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте. Однако из-за нарушения сроков контракт был расторгнут.

      Сейчас Дмитрий Соколов находится под домашним арестом, а его бывший начальник Виктор Смирнов объявлен в розыск. Он скрывается от следствия более двух лет. Журналисты выяснили: Смирнов живет в Англии.

      В Петербурге «Интарсия» хорошо известна. Компания занималась реставрацией таких крупных объектов как Крюковы казармы, Восточное крыло Главного штаба и особняк Нарышкиных.

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