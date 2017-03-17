В Петербурге перед судом предстанут реставраторы-мошенники

Экс-руководители реставрационной фирмы «Интарсия» ответят за попытку присвоить себе 320 миллионов рублей, переданные им за якобы выполненные работы.

Бывшие владельцы петербургской реставрационной фирмы «Интарсия» предстанут перед судом. Виктора Смирнова и Дмитрия Соколова обвиняют в присвоении чужого имущества и покушении на мошенничество.



Речь идет о 320 миллионах рублей, которые они получили, предоставив заказчику ложные документы об объемах выполненных работ. В 2009 году компания занималась реставрацией дома Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте. Однако из-за нарушения сроков контракт был расторгнут.



Сейчас Дмитрий Соколов находится под домашним арестом, а его бывший начальник Виктор Смирнов объявлен в розыск. Он скрывается от следствия более двух лет. Журналисты выяснили: Смирнов живет в Англии.



В Петербурге «Интарсия» хорошо известна. Компания занималась реставрацией таких крупных объектов как Крюковы казармы, Восточное крыло Главного штаба и особняк Нарышкиных.