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  • 17.03, 19:35
    Петербургские актеры раскроют секрет загадочной финской души. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургские актеры раскроют секрет загадочной финской души

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    Петербургские актеры раскроют секрет загадочной финской души

    Петербургские актеры раскроют секрет загадочной финской души

      Российский дебют финского режиссера готовятся представить в Театре на Литейном.

      Премьера спектакля «Вот это номер!» по пьесе современного финского драматурга Анны Крогерус состоится в субботу, 18 марта. Любопытно, что для 51-летнего режиссера Александра Анриа, родившегося в Ленинграде и в конце 80-х учившегося в институте культуры, эта не просто первая постановка в родном городе, это российский дебют.

      Уже известно, что внушительную часть мест в зрительном зале в день премьеры займут граждане Финляндии. Но делить на чужих и своих здесь, конечно, никого не станут, потому как стереть границы и есть главная задача создателей этого спектакля.

      Александр Анриа, режиссер: «В Финляндии люди в большинстве своем любят русских. Они не совсем понимают и не знакомятся — есть языковой барьер. Но вот когда знакомятся… Я 27 лет живу в Финляндии и ни один ветеран не назвал меня этим оскорбительным для русских словом рюссе».

      Внешне занятые в спектакле артисты, скорее, итальянцы, чем финны. Но после трех месяцев читок стало понятно: о темпераменте ближайших соседей мы знаем не так уж и много.

      Михаил Лучко      , актер Театра на Литейном: «Они еще какие страстные. Знаете, как они быстро говорят? Они просто долго думают, а говорят очень быстро, и мы с этим столкнулись. В этой пьесе такое количество текста, что нам его просто физически весь не уложить, если мы будем медленно изображать наше представление о финнах».

      Если произносить реплики, опираясь на привычную систему Станиславского, спектакль рискует затянуться на пять часов. Финны предпочитают Михаила Чехова и более размашистые штрихи. Сложно произносимые имена из текста исключили, но над передачей узнаваемого скандинавского колорита всё равно работают.

      О комедии с некомедийной тематикой, приправленной добрым финским юмором, — корреспондент НТВ Юлия Олещенко.

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